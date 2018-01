Einbrecher steigen in Vattenfall-Kundenzentrum ein

Berlin. Einbrecher haben ein Kundenzentrum des Energieversorgers Vattenfall in Berlin-Reinickendorf verwüstet. Das Unternehmen bezifferte den Schaden am Mittwoch auf etwa 750 000 Euro. An den Kassenautomaten, die von den Tätern aufgebrochen wurden, können Kunden ihre Stromrechnung mit Bargeld begleichen. Nach Polizeiangaben wurde der Einbruch bereits am vergangenen Wochenende verübt. Im Anschluss hätten die Täter versucht, Spuren zu verwischen. Unter anderem entleerten die Einbrecher Feuerlöscher, wie Vattenfall mitteilte. Aufgrund der Schäden bleibe das Kundenzentrum in der Markstraße voraussichtlich bis Mitte Februar geschlossen.

( dpa )