SPD-Abgeordnete: Basis soll auch über Minister abstimmen

Berlin. Die Berliner SPD-Politikerin Ülker Radziwill hat von ihrer Parteispitze gefordert, die Mitglieder auch über die Minister in einer neuen Bundesregierung abstimmen zu lassen. "Die große Koalition ist kein Selbstläufer", sagte Radziwill der Deutschen Presse-Agentur. Die Basis wolle zu 100 Prozent mitbestimmen. "Das muss aber auch bedeuten, dass nicht nur die Inhalte, sondern auch das zukünftige Personal der Basis zur Abstimmung vorgelegt werden müssen."

Die SPD hatte auf einem Parteitag am Sonntag den Weg für Koalitionsverhandlungen mit der Union freigemacht. Ob die Partei noch einmal in eine GroKo gehen soll, ist umstritten. Am Ende stimmen die mehr als 440 000 SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag ab.