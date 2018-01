Der Haupteingang zum Kriminalgericht Moabit an der Turmstraße (Archivbild)

Prozessauftakt: Ein zweiter Fall Amri in Berlin?

Berlin. Ein Verfahren vor dem Berliner Kriminalgericht soll ab heute klären, ob zwei Gefährder aus dem Irak in Berlin mit Drogen gehandelt haben. Parallel laufen Ermittlungen der Bundesanwaltschaft. Der Verdacht: Beteiligung an Kriegsverbrechen im Irak und Anwerbung zu einem Selbstmordattentat in Deutschland. Im Raum steht auch der Vorwurf, dass die beiden Flüchtlinge erpresst wurden. Ein Sprecher des Generalbundesanwaltes sagte, dass die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen noch andauern. Spätestens seit dem Fall Anis Amri, der auch als Drogenhändler unterwegs war, sind die Sicherheitsbehörden bei Verdachtsfällen mit ähnlicher Ausgangslage besonders hellhörig.

Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft den beiden irakischen Flüchtlingen Raad A. und seinem Sohn Abbas R. vor, gemeinsam mit ihrem Landsmann Younis El-H. in großem Stile mit Drogen gehandelt zu haben: 1,6 Kilogramm Marihuana und 500 Gramm Kokain. Brisanz gewinnt der Fall dadurch, dass alle drei Tatverdächtigen vom Berliner Verfassungsschutz als "islamistische Gefährder" eingestuft werden. Gegen Raad A. und Abbas R. liegt sogar ein Haftbefehl des Generalbundesanwaltes vor.

Es gibt in den beiden Verfahren allerdings noch eine zweite Ebene. Recherchen der Berliner Morgenpost legen nahe, dass Raad A. und sein Sohn im Sommer 2015 in die Fänge einer Gruppe irakischer Schiiten um den deutschen Staatsangehörigen Laith K. (Name geändert) in Berlin geraten sind. Die Gruppe soll die beiden Angeklagten wegen Terrorkontakten bei der Polizei gemeldet haben. Die Anklage der Berliner Staatsanwaltschaft und des Generalbundesanwalts fußen den Aussagen.

Um was geht es? Raad A. und Abbas R. stammen aus der irakischen Metropole Mossul. Nachdem im Jahr 2014 der "Islamische Staat" die Stadt mit einer Gewaltwelle überzog, entschloss sich Raad A., mit seiner Frau und seinen drei Söhnen nach Deutschland zu fliehen. Am 31. Juli 2015 erreichen sie Berlin. Am Herrmannplatz lernt Raad A. den späteren Zeugen Laith K. kennen. "Er hat uns damals gesagt, er kennt einen Anwalt, der für uns die Aufenthaltsgenehmigung regelt", sagt Umm Abbas, die Mutter und Ehefrau der beiden Angeklagten. "Wenn wir ihm 1800 Euro geben, dann kann der Anwalt M. eine Lösung für uns finden", sagt sie. Als die Familie das Geld nach eigener Aussage zurückfordert, wendet sich das Blatt.

Die Angeklagten sollen Mitglieder des IS sein

"Laith K. hat uns damals erzählt, dass die anderen aus seiner Clique zur Polizei gegangen sind und uns dort wegen angeblicher Terrorvorbereitungen und Drogenhandels angeschwärzt hatten", sagt Umm Abbas. "Dann sagte er in einem Telefonat, er wolle Geld, 5000 Euro, damit sie ihre Aussage zurückziehen." Laith K. und seine Gruppe berichten der Polizei, dass es sich bei Raad A. und seinem Sohn Abbas R. um Kriegsverbrecher und IS-Mitglieder handeln soll. Zudem soll Raad A. acht Haschischplatten zu je 200 Euro und ein Kilogramm Kokain im Wert von 35.000 Euro gekauft haben und zudem mit einer Pistole unterwegs sein. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussagen lässt sich nur schwer überprüfen.

Zudem taucht Abbas R. offenbar in einem Hinrichtungsvideo des IS in Mossul auf. Darauf soll zu sehen sein, wie er aus einer Menschenmenge heraus ein Hinrichtungsopfer beleidigt. Die Existenz des Videos wurde von der Familie im Asylinterview angegeben. Es ist davon auszugehen, dass auch die mutmaßlichen Erpresser um Laith K. das Video kannten. Ungewöhnlich ist die Art und Weise, wie die Aussagen bei der Berliner Polizei getätigt wurden. "Der verschiedenen Zeugen wurden zum Teil vorab durch Laith K. telefonisch angekündigt, zum Teil wurden sie von ihm auch auf die Dienststelle begleitet", heißt es aus Verteidigerkreisen. Raad A. ist offenbar nicht bereit, die 5000 Euro "Schweigegeld" zu bezahlen und geht um den Jahreswechsel 2016 und 2017 zur Polizei, um die Erpressung anzuzeigen. Allerdings ergebnislos. "Das Verfahren ist eingestellt", heißt es von der Berliner Staatsanwaltschaft auf Nachfrage.

Letztlich willigen Raad A. und seine Frau Umm Abbas ein, das Geld zu zahlen. "Wir hatten solche Angst, wieder abgeschoben zu werden. Wir wollten nicht zurück in den Irak", sagt Umm Abbas. Zur vereinbarten Geldübergabe Ende Mai kam es nicht mehr. Die Berliner Polizei vollstreckte Ende Mai drei Haftbefehle gegen Raad A., seinen Sohn Abbas R. und Younis El-H. SEK-Einheiten durchsuchten Wohn- und Gewerbeobjekte in ganz Berlin. Bei der Razzia wurden aber weder größere Mengen Drogen noch eine Pistole gefunden.

