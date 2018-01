Bei der Orgel im Berliner Dom rückt der Staubsauger an

Berlin. Eingerüstet ist sie schon, jetzt wird die große Orgel im Berliner Dom gesäubert. Vier Wochen lang sollen unter anderem abgesackte Prospektpfeifen und brüchiges Leder an den Bälgen repariert und Holzoberflächen gesäubert werden, wie der Dom mitteilte. Die äußeren Flächen würden mit dünnem Schellack überzogen. Die Arbeiten kosten nach Angaben einer Sprecherin etwa 100.000 Euro. Zuletzt habe es vor mehr als 25 Jahren eine vergleichbare Reinigung gegeben – also direkt nach dem Abschluss der Restaurierungsarbeiten an der Orgel, die nach dem Zweiten Weltkrieg von Dieben zerstört worden war. Am 6. Juni 1993 waren der Berliner Dom und die große Sauer-Orgel wieder eingeweiht worden.

Seit 1905 werden die Gottesdienste im Berliner Dom auf der Orgel mit ihren 7269 Pfeifen und 113 Registern begleitet. Michael Schulz ist Orgelbauer und Geschäftsführer der Firma Sauer in Brandenburg, die 1857 vom Erbauer der Berliner Dom-Orgel gegründet wurde. Er erklärt, welche Arbeiten jetzt erledigt werden müssen.

Herr Schulz, warum muss man eine Orgel regelmäßig säubern?

Michael Schulz: Das liegt vor allem am Staub. Wenn der nicht weggemacht wird, wird er vom Balg mit angesaugt und kann dann auch in die Pfeifen geraten. Dort sorgt er für so eine Art Schmirgeleffekt, etwa so wie Sandpapier. Und das kann dann auch den Klang verändern.

Und wie macht man den Staub weg?

Mit dem Staubsauger. Je nachdem, woran man gerade arbeitet, gibt es große Geräte für die Flächen und kleinere für bestimmte Kleinteile. Das sind Staubsauger mit Filtertüte, wie Sie sie von zu Hause kennen. Spezielle Staubsauger mit besonderen Filtern kommen nur zum Einsatz, wenn man es mit Schimmel zu tun hat. Aber das ist bei der Orgel im Berliner Dom ja zum Glück nicht der Fall.

Wer übernimmt die Arbeit?

Wir Orgelbauer bauen nicht nur Orgeln, sondern säubern und restaurieren sie auch. Hier an der Orgel im Dom sind nach 25 Jahren auch Reparaturen zu erledigen. Nach 25 Jahren sind da schon ein paar Verschleißerscheinungen feststellbar.

Ist das ein Auftrag wie jeder andere?

Nein, ganz sicher nicht. Diese Orgel hat für die Orgellandschaft Deutschlands einen ganz besonderen Wert. Ich will nicht sagen, dass man nun einen Adrenalinschub bekommt, nur weil man es mit der Orgel im Berliner Dom zu tun hat. Aber jede Arbeit an diesem Instrument ist etwas ganz Besonderes.