88-Jährige stirbt bei Autounfall: Zwei Frauen verletzt

Das Wrack eines Autos steht am Rand der Hertefelder Chaussee.

Nauen. Eine 88-jährige Beifahrerin ist bei einem Autounfall in Nauen (Havelland) ums Leben gekommen. Das Auto war am Dienstag von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Die 58-jährige Fahrerin und eine weitere Mitfahrerin, deren Alter zunächst nicht bekannt war, wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankehaus gebracht. Warum das Auto von der Hertefelder Chaussee abkam und gegen den Baum prallte, war zunächst unklar. Ein Verkehrsgutachter soll die Unfallstelle untersuchen.

( dpa )