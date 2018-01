Berliner Hochschulen werden für Millionen Euro saniert

Undichte Dächer, in die Jahre gekommene Labors, marode Bausubstanz: An Hochschulen in Berlin ist der Sanierungsbedarf offensichtlich.

Berlin. Es geht zum Beispiel um modernere Hörsäle und Bibliotheken, um dichte Dächer und Fenster sowie mehr WLAN: In 139 Bau- und Sanierungsvorhaben an Berliner Hochschulen sind in den vergangenen drei Jahren im Rahmen eines Investitionsplans 78 Millionen Euro geflossen. Davon seien 73 Projekte bereits abgeschlossen, sagte Wissenschafts-Staatssekretär Steffen Krach (SPD) am Dienstag.

Weitere 20 Projekte sollen demnach noch in diesem Frühjahr fertig werden, die restlichen Arbeiten sind im Gange. Weitere 18 Millionen Euro seien über Bauvorhaben des Landes ebenfalls der Wissenschaft zu Gute gekommen, sagte Krach. Er würdigte insbesondere das hohe Tempo der bisherigen Arbeiten.

Bisher 96 Millionen Euro investiert

Insgesamt flossen damit in den Jahren 2015 bis 2017 im Rahmen des sogenannten Investitionspakts Hochschulbau 96 Millionen Euro. Die Gelder - 32 Millionen Euro pro Jahr - waren durch Änderungen bei der Bafög-Finanzierung freigeworden. Beim Investitionspakt allein solle es aber nicht bleiben, bekräftigte Krach. In den Planungen des Landes seien für den Zeitraum 2017 bis 2026 insgesamt rund zwei Milliarden Euro für Investitionen im Wissenschaftsbereich vorgesehen.

Nachdem Hochschulen in Berlin lange über einen Sanierungsstau geklagt hatten, bieten die Mittel aus dem Investitionsprogramm zusätzlichen Spielraum - zum Vergleich: Die Investitionszuschüsse des Landes an die elf staatlichen Hochschulen liegen nach Angaben Krachs gemeinsam bei rund 35 Millionen Euro pro Jahr.

