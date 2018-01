Polizei und Feuerwehr kontrollieren Falschparker

Berlin. Die Berliner Polizei hat in einer Aktion mit der Feuerwehr am Dienstag Rettungswege von Falschparkern befreit. Bereits am Morgen wurden in dem kontrollierten Bezirk Charlottenburg die ersten Falschparker abgeschleppt.

Wenn Rettungswege zugeparkt sind, dauert Abschleppen im Ernstfall zu lange.

Deshalb heben wir heute nicht nur den Finger. pic.twitter.com/oDj3RoUeEA — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) January 23, 2018

Die meisten Fahrzeuge seien von ihren Haltern bereitwillig weggefahren worden, teilte die Polizei über ihren Twitter-Account mit. "Wann immer Sie Ihr Auto abstellen, denken Sie bitte an die Drehleiter und andere Rettungsfahrzeuge!", schrieb die Behörde auf Twitter.

In direktem Dialog mit den Bürgern erklären wir die Umstände. Die im Weg stehenden Fahrzeuge werden von ihren Haltern idR bereitwillig weggefahren. pic.twitter.com/U752ysxHKt — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 23, 2018

( BM )