Gericht erlaubt verkaufsoffenen Sonntag zur Grünen Woche

Passanten am Kudamm beim Sonntags-Shopping (Archivbild)

Die Gewerkschaft Verdi hatte gegen die Sonntagsöffnung in Berlin geklagt. Nun entschied das Oberverwaltungsgericht.

Berlin. Die Berliner können nun doch an diesem Sonntag einkaufen gehen. Die Ladenöffnung aus Anlass der Grünen Woche sei rechtmäßig, ebenso die geplanten verkaufsoffenen Sonntage zur Berlinale (18. Februar) und zur Reisemesse ITB (11. März), entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) am Dienstag. Es hob damit einen Beschluss des Verwaltungsgerichts auf, das die Ladenöffnung im Dezember nach eine Klage der Gewerkschaft Verdi untersagt hatte.

Die Grüne Woche, die Berlinale und die Internationale Tourismusbörse (ITB) hätten ein Gewicht, das eine Ausnahme von der Sonn- und Feiertagsruhe rechtfertigen könne, erklärte das OVG. Der Berliner Senat hatte die verkaufsoffenen Sonntage festgelegt. Es gebe keine durchgreifenden Zweifel an der Rechtmäßigkeit, betonte das Gericht und verwies auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Entscheidungen in anderen Ländern seien auf Berlin nicht übertragbar.

Die Hauptstadt hat im Bundesvergleich das liberalste Ladenöffnungsgesetz. Einzelhändler dürfen ihre Geschäfte an bis zu zehn Sonntagen im Jahr öffnen. Acht verkaufsoffene Sonntag legt der Senat zentral fest, zwei weitere dürfen die Bezirke ausrufen. Von Montag bis Sonnabend gibt es keine Einschränkungen.

Verdi bedauerte am Dienstag die Entscheidung des OVG. "Die Entscheidung stellt einen Schritt in Richtung der Abschaffung des arbeitsfreien Sonntags dar, was für die gesamte Gesellschaft, aber insbesondere für die zahlreichen Beschäftigten im Einzelhandel erhebliche nachteilige Folgen hat", teilte Verdi-Landesbezirksleiterin Susanne Stumpenhusen mit.

Verdi habe Zweifel, dass das Urteil mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben zum Schutz des Sonntags und der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes im Einklang stehe. Die Gewerkschaft prüfe, ob sie das Hauptsachverfahren weiter betreibe, um so eine anderslautende Hauptsacheentscheidung herbeizuführen.

Die bisher festgelegten verkaufsoffenen Sonntage in Berlin im Überblick:

28.01.2018: Internationale Grüne Woche, Berliner Sechstagerennen

18.02.2018: Berlinale - Internationale Filmfestspiele

11.03.2018: Internationale Tourismus-Börse Berlin (ITB)

