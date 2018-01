Wetter in Berlin Erste Frühlingsgefühle in Berlin, aber es kann nass werden

Vom Winter fehlt in Berlin weiter jede Spur. Während der Alpenraum zuletzt im Schnee versank, zeigt sich Berlin derzeit grau in grau. Daran werde sich auch in den nächsten Tagen kaum etwas ändern, prophezeit uns der Deutsche Wetterdienst. Schon Dienstagabend steigen die Temperaturen leicht an und erreichen bis zu 4 Grad. In der Nacht zieht dann aber auch schon das nächste Regengebiet über die Hauptstadt. Auch am Mittwochmorgen kann es noch vereinzelt zu etwas Regen kommen.

Daneben strömt weiter milde Luft in den Nordosten Deutschlands. Unter einem wolkenverhangenen Himmel werden in den Mittagsstunden bis zu 11 Grad erreicht. Auch am Donnerstag bleibt es mit bis zu 12 Grad geradezu frühlingshaft. Am Freitag sinken die Temperaturen wieder etwas. Es werden aber immer noch bis zu 8 Grad erreicht. Auch am Wochenende bewegen sich die Temperaturen in einem ähnlichen Bereich.

Fehlt nur noch die Sonne für erste Frühlingsgefühle. Aber die wird es in Berlin auch in den kommenden Tagen kaum durch die dichten Wolken schaffen.

( BM )