Kann man sich noch die Mieten in Berlin leisten?

Die Mieten in Berlin steigen immer schneller. Im Schnitt zahlen die Berliner dieses Jahr 55 Cent mehr pro Quadratmeter als 2015.

Die Mieten in Berlin steigen immer schneller. Im Schnitt zahlen die Berliner dieses Jahr 55 Cent mehr pro Quadratmeter als 2015.

Kann man sich noch die Mieten in Berlin leisten?

Kann man sich noch die Mieten in Berlin leisten? Die Mieten in Berlin steigen immer schneller. Im Schnitt zahlen die Berliner dieses Jahr 55 Cent mehr pro Quadratmeter als 2015.

Ein Immobilienportal prognostiziert, dass in Berlin schon 2020 die Schallmauer von 4000 Euro pro Quadratmeter durchbrochen wird.

Kaufpreise Preise für Eigentumswohnungen steigen in Berlin rasant

Berlin. Die Preise für Eigentumswohnungen in Berlin steigen bis Ende 2020 um 24 Prozent. Das ist das Ergebnis einer Studie des Immobilienportal-Betreibers Immowelt, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Aktuell betrage der Kaufpreis im Median 3460 Euro pro Quadratmeter. Ende 2018 werden bereits 3730 Euro prognostiziert. 2020 soll die 4000-Euro-Schallmauer durchbrochen werden. Ende 2020 steige der Quadratmeterpreis dann auf 4300 Euro.

Die Hauptstadt bewege sich mit dieser prognostizierten Preisentwicklung leicht über dem Bundesdurchschnitt. In Deutschland liege der Preisanstieg bei 22 Prozent. Stärker als in Berlin sollen die Preise in München (+28 Prozent), Nürnberg (+26 Prozent) und Hannover (+25 Prozent) ansteigen.

"Die Ergebnisse unserer Prognose zeigen, dass die Preise in den deutschen Großstädten auch in den nächsten zwei Jahren steigen werden. Das liegt vor allem daran, dass der Zuzug in die Ballungsräume weiter zunimmt und sich somit die Nachfrage nach Wohnraum stetig erhöht", erklärt Immowelt-Finanzvorstand Ulrich Gros.

Die Prognose basiert auf der Annahme, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bis 2020 den Leitzins bei 0 Prozent belässt und das aktuelle Zinsniveau für Wohnbaukredite bei durchschnittlich 1,68 Prozent bleibt. Eine Anhebung des Zinssatzes hätte zufolge, dass sich die Preissteigerungen leicht verlangsamen würden.

Mehr zum Thema:

Berlin plant neues Hochhaus am Bahnhof Zoo

Privatclub und Bassy Club droht wegen Investoren das Aus

Vorkaufsrecht als Mittel gegen Verdrängung

SPD macht Druck beim Wohnungsbau in Berlin

( bee )