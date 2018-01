"Tatort"-Dreh am Kudamm irritiert Passanten

Die beiden prominenten Ermittler waren am Dienstag übrigens nicht am Set zu sehen.

Gespenstische Szenerie am Dienstagvormittag in der City West: Polizeifahrzeuge stehen an der Kreuzung Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße.

An der Kreuzung zur Joachimsthaler Straße haben am Dienstagvormittag die Dreharbeiten für den Berliner "Tatort" begonnen.

Berlin. Gespenstische Szenerie am Dienstagvormittag in der City West: Polizeifahrzeuge stehen an der Kreuzung Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße. Männer in weißen Schutzanzügen tragen eine Leichenbahre zu ihrem Gerichtsmedizin-Transporter, Flatterband hält neugierige Passanten vom vermeintlichen Ort des Verbrechens fern. Der Schauplatz eines Mordes?

Schnell wird klar: Es handelt sich um ein Film-Set. Die Polizisten und Gerichtsmediziner sind Komparsen, eine eigens aufgebaute Mini-Kaffeebude erweist sich als Attrappe. Der RBB hat am Dienstag mit den Dreharbeiten für den Berliner "Tatort" mit den Kommissaren Rubin (Meret Becker) und Karow (Marc Waschke) begonnen. Die beiden prominenten Ermittler waren am Dienstag übrigens zunächst nicht am Set zu sehen. Gegen 13.30 Uhr wurden die Arbeiten beendet.

Die Handlung des "Tatorts" mit dem Titel "Tiere der Großstadt": Am Kurfürstendamm wird der Betreiber einer Kaffeebude tot aufgefunden. Der abstruse Verdacht: Er kam durch einen Kaffee-Roboter ums Leben.

Gedreht wird am Kranzler-Eck, in den Wannseer Forsten, in Kreuzberg, Wilmersdorf und im Ottobock Science Center. Ausgestrahlt wird der "Tatort" voraussichtlich im Spätsommer.

( bee )