Nasen-OP, Kondom, Computer: Berlins größte Erfindungen

Berlin. Eigentlich ging es beim "Nasenjoseph" ja mit den Ohren los. Eines Tages im Jahr 1896 kam eine Mutter mit ihrem Sohn zum Herrn Doktor Joseph und bat darum, den Zehnjährigen von seinen Eselsohren zu befreien, damit er nicht mehr gehänselt werde. Der Arzt Jacques Joseph kam der Bitte nach, der Junge war glücklich. Der junge Joseph wurde allerdings aus der orthopädischen Chirurgie der Berliner Universitätspoliklinik geschmissen. Zu eigenmächtig, lautete der Vorwurf. Also betrieb er nun seine eigene Praxis.

Seinem Erfolg schadete das nicht, die Ohren-OP hatte sich in Berlin schnell herumgesprochen. Bald kam ein junger Mann in seine Praxis, den seine enorm große Nase plagte, weil alle ihn anstarren würden und dabei habe er doch eine höhere gesellschaftliche Position. Joseph wusste auch ihm zu helfen und verkleinerte das Riechorgan. Viele weitere Nasenkorrekturen folgten, und dabei erfand er eine Methode, durch die hinterher keinerlei Narben zu sehen waren. Bis 1907 hatte er bereits 200 Nasen erfolgreich gerichtet und damit seinen Namen "Nasen-Joseph", er wurde einer der prominentesten deutschen Gesichtschirurgen.

Ob Straßenbahn oder Computer, alles kommt aus Berlin

Die Geschichte vom Nasen-Joseph ist eine von 30, die die Historikerin Gaby Huch für das Buch "Geniale Erfindungen – made in Berlin" aufgeschrieben hat. Sie beschreibt darin unterhaltsam und anschaulich, wie Menschen in Berlin von der Gründerzeit bis zum Zweiten Weltkrieg Entdeckungen gemacht haben und wie sie ihren Weg in die Welt genommen haben.

Dabei sind die ganz großen und bekannten Errungenschaften: Die elek­trische Straßenbahn aus dem Hause Siemens, Borsigs Dampflokomotive, Fromms nahtloses Kondom, die Kernspaltung von Otto Hahn und Lise Meitner oder der Computer von Konrad Zuse, eine Frühform der Rechenmaschine, von Zuse "mechanisches Gehirn" genannt.

Perlon war der deutsche Nylonerstaz

Aber es gibt auch die vielen vermeintlich kleineren Erfindungen, die das Leben der Menschen aber ebenso prägten. Perlon zum Beispiel. Es entstand in Berlin als Konkurrenzmaterial zum in den USA erfundenen Nylon.

Vor fast auf den Tag genau 80 Jahren hat der Chemiker Paul Schlack, der bei einem Berliner Tochterunternehmen der IG Farben beschäftigt war, über Nacht zwei Substanzen, Caprolactam und Aminocapronsäurehydrochlorid, mit etwas Wasser eingeschmolzen. Heraus kam am nächsten Morgen hochelastisches Polyamid: reißfest, dehnbar, temperaturbeständig.

Deutschland brauchte nun keine teuren Lizenzen mehr für das Patent von Nylon zu zahlen, es hatte ja sein Perlon. In den USA wurden schon bald die ersten Strümpfe produziert. Während US-Amerikanerinnen seit den 1940er-Jahren Nylonstrümpfe trugen, mussten deutsche Frauen aber noch mit Wollstrümpfen herumlaufen, Perlon war erst kriegswichtiges Material, und nach Kriegsende lag die Produktion am Boden.

Die Nylons, die nach Kriegsende im Carepaket ankamen, waren Luxusware, landeten schnell auf dem Schwarzmarkt, wurden zum Teil für einen Preis in Höhe eines Monatsgehalts einer Sekretärin verkauft. Erst 1949 lief die Perlonproduktion in Deutschland wieder an, und ab den 50er-Jahren konnte sich dann fast jede Frau die begehrten Strümpfe leisten.

Der erste Fön war schwer zu kontrollieren

Besonders gut bei Frauen kam auch der Fön an, auch wenn der Umgang mit ihm anfangs noch eher ein gefährliches Unterfangen war. Die Temperatur ließ sich zunächst noch nicht regulieren, und unhandlich war der Apparat auch. Außerdem machte er höllischen Lärm. 1899 wurde der zwei Kilo schwere Haartrockner von der Berliner Allgemeinen Electricitäts-Gesellschaft (AEG) entwickelt.

In ihrer Jubiläumsschrift zu 100 Jahre AEG-Fön bekannte der Konzern, dass das erste Gerät "ein heißer und ungestümer Kamerad war, der damals nur für das mutige Frauchen geeignet war". Fön hieß er da übrigens noch gar nicht, sondern Heißluftdusche, den Namen gab erst die Berliner Firma Sanitas ihrem 1908 entwickelten Modell und hatte bis 1957, bis zur Übernahme durch AEG, auch die Namensrechte.

Erst schüttelten alle den Kopf über den Knirps

Eine weitere Erfindung aus Berlin, die das Leben erleichterte, war der Knirps. Wegen einer Verletzung aus dem Ersten Weltkrieg konnte der Bergassessor Hans Haupt den Stockschirm nur schlecht halten, weil er in der anderen Hand schon den Gehstock hielt. Daher tüftelte er an einer leichteren und handlicheren Variante. 1928 meldete er seinen "Teleskop-Taschenschirm" zum Patent an, sechs Jahre später wurde das Patent aber erst bewilligt.

Schleppend verlief auch zunächst der Absatz. Erst einmal schüttelten alle den Kopf: nicht marktfähig, hieß es. Nur bei der Firma Bremshey in Solingen entdeckte man das Potenzial und fertigte den Knirps in Serie – vielleicht hat es schon damals im Westen mehr geregnet.

Ohropax fanden zunächst nur schleppend Absatz

Ebenfalls dauerte es, bis sich die Berliner Erfindung, das Ohropax, am Markt durchsetzte. Und das, obwohl der Bedarf an Ohrenschützern groß war. Um 1900 wuchs Berlin rasant und mit der Bevölkerungszahl und dem Straßenverkehr auch der Lärmpegel. Lärmschutzverordnungen gab es noch nicht, also stopften sich die Menschen alles Mögliche in die Ohren. Aber das meiste fiel wieder heraus, war umständlich in der Handhabung, zerbröselte schnell oder schmolz und floss wieder aus dem Ohr.

Das änderte sich erst mit den Ohropax von Apotheker Max Negwer: Frieden für die Ohren, einer Mischung aus Wachsen auf Watte. Negwer schloss 1907 seine Apotheke in Schöneberg, wurde Fabrikant. Reißenden Absatz fanden seine knetbaren Stöpsel erst im Ersten Weltkrieg, als Ohropax zur Grundausstattung der Soldaten gehörten.

Die Thermoskanne wurde eher nebenbei erfunden

Auch bei der Thermoskanne kam der Durchbruch nicht sofort. Die Thermoskanne war ein Zufallsprodukt. Reinhold Burger stellte in seiner Glasinstrumentenfabrik Ende des 19. Jahrhunderts vor allem Thermometer, gläserne Vakuumanlagen und auch Röntgenröhren her. Schließlich bekam der Glastechniker den Auftrag, einen isolierenden Behälter zu bauen, in dem Luft mit einer Temperatur von -194,5 Grad Celsius aufbewahrt und transportiert werden kann. Der Auftrag wurde erfüllt, und Burger kam die Idee, so einen Behälter doch auch für den Alltag nutzbar zu machen.

1903 wurde die Thermosflasche beim damals noch in Berlin ansässigen Reichspatentamt registriert. Ein Erfolgsprodukt – zu Weihnachten 1907 empfahl das KaDeWe die Thermoskanne sogar als besonderes Geschenk. Im selben Jahr baute Burger eine Thermosflaschenfabrik in New York. Die Verkaufszahlen blieben aber weit hinter den Erwartungen zurück. Zwei Jahre später verkaufte Burger die Fabrik und die Rechte in die USA – erst dann begann der Siegezug der Thermoskanne durch die ganze Welt. Burger beschäftigte sich da schon wieder mit neuen Erfindungen für Labor und Medizin, zum Beispiel geht der Rotlicht-Bestrahlungsapparat auf sein Konto.

Natürlich kommt auch die Currywurst aus Berlin

Auch Kulinarisches hat seinen Ursprung in Berlin, vor allem Deftiges wie die Currywurst oder die Erbswurst, wie Gaby Huch beschreibt. Bei Letzterer handelt es sich allerdings nicht um eine Wurst, sondern eine Art Tütensuppe der ersten Generation. Wurst wurde sie deshalb genannt, weil die Fertigsuppenmasse wurstförmig verpackt wurde. In Stücke geteilt goss man das gepresste Pulver dann mit heißem Wasser auf, und ja, wer wollte, konnte natürlich auch noch Wurst hineingeben. Erfunden wurde die Erbswurst von Johann Heinrich Grüneberg, Berliner Koch und Konservenfabrikant. Auch er musste Jahre auf den Erfolg warten. Der stellte sich erst mit Ausbruch des deutsch-französischen Krieges 1870 ein, als die Erbswurst zum Soldatenfutter wurde. Später übernahm die Firma Knorr die Herstellung der Erbswurst. Verkauft wird die Wurst, wenn auch nicht mehr made in Berlin, bis heute.

Gaby Huch: Geniale Erfindungen – made in Berlin, Elsengold Verlag, 128 Seiten, 19,95 Euro.