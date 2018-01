Gewerkschaft: Ärzte-Notstand in Berlins Gesundheitsämtern

Berlin. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund kritisiert große Lücken in den Berliner Gesundheitsämtern. Aktuell seien im öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) 500 Stellen nicht besetzt, davon 55 Arztpositionen, teilte der Landesverband Berlin-Brandenburg der Ärztegewerkschaft am Montag in Berlin mit. Die seit Jahren bekannte Unterbesetzung habe sich zuletzt noch verschärft. Das führe zum Beispiel zu Verzögerungen bei Einschulungsuntersuchungen, Förderbedarf bei Kindern könne so zu spät erkannt werden.

Der Marburger Bund fordert insbesondere eine bessere Bezahlung für Ärzte im ÖGD über einen arztspezifischen Tarifvertrag. Nach den Angaben verdienen sie pro Monat im Schnitt 1000 Euro brutto weniger als Kollegen in Kliniken. Es geht um rund 350 Stellen. Bislang scheitere eine solche Lösung am Widerstand anderer Bundesländer.

Aus Gewerkschaftssicht hat die rot-rot-grüne Koalition das Problem zwar erkannt, man könne nun aber nicht weiter abwarten. Die Aufgaben des ÖGD reichen von der Impf- und Familienberatung über den Infektionsschutz bis hin zur Einhaltung der Hygiene in Kliniken.

Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) reagierte am Montag auf die Forderungen der Ärztegewerkschaft und kündigte die Zahlung von Zulagen an. Man werde in Berlin vorerst "einen eigenen Weg gehen, und die Gehaltslücke durch Zulagen schließen", erklärte Kolat am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Senat habe aber weiter die Absicht, den Tarifvertrag für Ärzte an Kliniken auf den öffentlichen Gesundheitsdienst zu übertragen. Noch lehne der Arbeitgeberverband Tarifgemeinschaft der Länder dies jedoch ab.

