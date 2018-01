Gesichter der U8, die Geschichten erzählen

Berlin. Kaum eine U-Bahn-Linie ist so berüchtigt wie die U8. Von Wittenau über den Kotti bis zur Herrmannstraße durchquert die Nord-Süd-Linie auf 18,1 Kilometern Bezirke, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der Fotograf Leon Kopplow lichtete sechs Tage lang die Menschen ab, die jeden Tag zur Arbeit, zum Feiern oder zur Freundin fahren.

Es sind die drastischen Kontraste in der U8, die den 32-Jährigen so faszinieren. "Wahrscheinlich sind andere U-Bahnen auch cool, aber die U8 ist eben meine." Die Menschen in der U8 zu porträtieren, war für den Neuköllner Fotografen ein sehr persönliches Projekt und er erlebte viele amüsante teils skurrile Situationen: eine begeisterte Hundehalterin. einen muslimischen Türsteher, der sein Porträt nicht neben nackten Frauen ausgestellt wissen wollte, indonesische Mönche, die ihn nicht verstanden - und einen Mann, der Kakerlaken und Vogelspinnen in seinen Jackentaschen mit sich trug. "Viele haben mir einfach ihre Lebensgeschichte erzählen wollen." Insbesondere in Neukölln fand er - häufiger als in Mitte - Menschen mit einer besonderen Geschichte.

"Ich hatte selten das Gefühl fremden Menschen so schnell so nah kommen zu können"

Fotografiert hatte Kopplow in einem Studio am U-Bahnhof Weinmeisterstraße und in einem ehemaligen Späti an der Boddinstraße. Ein leichtes Unterfangen war es jedoch nicht, die Menschen von seinem Projekt zu überzeugen. "Nee, ich hab kein Geld" und "Lassen sie mich in Ruhe mit dem Dreck" waren Sätze, die ihm öfter um die Ohren flogen. "Aber

Der Fotograf Leon Kopplow

Foto: Leon Kopplow

angeschnauzt zu werden gehört in Berlin irgendwie dazu", so Kopplow.

Mit viel positiver Energie und vor allem Augenkontakt konnte er viele Menschen dennoch für seine Idee begeistern. Die Blase, in der man sich im öffentlichen Raum bewegt, beschäftigt den Fotografen schon seit Jahren. "Verstärkt durch Smartphone und Co. nehmen wir kaum unser Umfeld wahr. Das wollte ich aufzeigen, aufbrechen."

Vor einen weißen Hintergrund gestellt, losgelöst aus dem gewohnten Kontext soll der eigentliche Mensch im Fokus stehen. "Jede Person - schien sie mir auf dem U-Bahnhof noch so banal - ist plötzlich ein facettenreiches, wunderbares Individuum."

Auch im Nachhinein ist der Fotograf noch immer von den Geschichten der Menschen fasziniert. "Obwohl die Leute nur für wenige Minuten und ein paar Schüsse vor mir standen, hatte ich selten das Gefühl fremden Menschen so schnell so nah kommen zu können." Derzeit plant Leon Kopplow seine Fotos in einer Ausstellung zu präsentieren, sucht jedoch noch nach Förderern.

