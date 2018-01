Bei einer Vorführung der Elektroschockpistolen in einer Kreuzberger Wache betont die Polizei die Ungefährlichkeit der Waffen.

Berliner Polizei testet ab sofort Taser als Einsatzwaffen Bei einer Vorführung der Elektroschockpistolen in einer Kreuzberger Wache betont die Polizei die Ungefährlichkeit der Waffen.

Elektroschockwaffen Zwei Taser-Einsätze der Berliner Polizei in letzter Zeit

Berlin. Im ersten Testjahr für die neuen Elektroschockwaffen (Taser) hat die Berliner Polizei bislang zweimal mit den Geräten auf Menschen geschossen. Beide Male sollte eine Selbsttötung verhindert werden, wie Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag im Innenausschuss sagte. In weiteren fünf Fällen wurde der Einsatz angedroht. Daraufhin hätten sich Verdächtige kooperativ verhalten oder festnehmen lassen, sagte Akmann.

Die beiden erfolgreichen Einsätze ereigneten sich am 26. Dezember 2017 und am 5. Januar 2018 jeweils in Kreuzberg. Der erste fand auf den hochgelegenen Gleisen der U-Bahnlinie 1 zwischen Hallesches Tor und Prinzenstraße statt.

Anfang Februar 2017 hatte ein dreijähriger Probelauf mit den "Distanz-Elektroimpulsgeräten" für Streifenpolizisten begonnen. An zwei Polizeiwachen in Kreuzberg und Mitte sind die Taser seitdem im Einsatz. 20 Beamte im Streifendienst in den Gebieten um die Friedrichstraße und den Alexanderplatz tragen die Geräte bei sich. Die Spezialeinsatzkommandos (SEK) nutzen die Elektroschockpistolen hingegen schon lange.

Laut Innensenator Andreas Geisel (SPD) sollen die Taser dann von Polizisten benutzt werden, wenn etwa Reizgas nicht mehr hilft, aber die Schusswaffe noch nicht nötig ist.

Rechtlich ist der Einsatz allerdings umstritten. Die Innenverwaltung änderte dafür nur eine sogenannte Ausführungsvorschrift. Die Elektroschocker dürfen demnach unter den gleichen Voraussetzungen eingesetzt werden wie eine Pistole. Das "Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges", das den Einsatz von Schusswaffen regelt, blieb dagegen unverändert. Inzwischen gibt es Gutachten, die sagen, das dieses Vorgehen nicht ausreicht. Der Tasereinsatz müsse auch im Gesetz geregelt werden. Entsprechende Forderungen der Oppositionsfraktionen lehnten der Senat und SPD, Linke und Grüne im Innenausschuss aber ab.

