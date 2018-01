Am Bahnhof Gesundbrunnen wurde am Montag die erste S-Bahnwache vorgestellt. In vier weiteren Umsteigebahnhöfen sind Wachen geplant.

Sicherheit in Berlin An diesen Berliner S-Bahnhöfen gibt es bald neue Wachen

Berlin. Die Berliner S-Bahn hat am Montag die erste neue S-Bahnwache für ihr Sicherheitspersonal vorgestellt. Diese Wache soll für mehr Sicherheit auf dem Berliner Bahnhof Gesundbrunnen im Norden der Stadt sorgen. Auch auf vier weiteren Umsteigebahnhöfen soll es künftig derartige S-Bahnwachen, angelehnt an kleine Polizeiwachen, geben. "Mehr Präsenz und mehr Sichtbarkeit" gelte künftig als Motto, hatte die Bahn in der vergangenen Woche mitgeteilt.

Entstehen sollen die Wachen an folgenden S-Bahnhöfen:

Gesundbrunnen

Westkreuz

Ostkreuz

Schöneberg

Friedrichstraße

Ausgewählt wurden jene Bahnhöfe, wo viele Züge und Fahrgäste zusammenkommen, sagte ein Bahnsprecher. Am Alexanderplatz soll keine Wache entstehen, weil dort Landes- und Bundespolizei bereits Präsenz zeigten, erklärte er.

Rund um die Uhr sollen dort Sicherheitskräfte ansprechbar sein. Sie sollen als Doppelstreifen in den Bahnhöfen unterwegs sein, Präventionsarbeit leisten und bei Vorfällen sofort eingreifen.

Mehr Sichtbarkeit von Sicherheitskräften soll es auch in den Zügen geben. "Mit dem neuen Einsatzkonzept finden etwa doppelt so viele Begleitfahrten statt, schwerpunktmäßig abends und nachts", heißt es in einer Pressemitteilung der S-Bahn am Montag. Bislang seien innerhalb von 24 Stunden bis zu 250 Sicherheitskräfte im S-Bahn- Bereich unterwegs gewesen, nach dem neuen Konzept sollen es bis zu 340 werden.

Insgesamt 650 Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn im Einsatz

"Neben den bewährten Doppelstreifen in der City, auf der Ringbahn und auf den Außenstrecken sieht das neue Konzept Spezialteams vor, die sich gezielt um die Durchsetzung des Hausrechts kümmern und die Einhaltung von Regeln besonders im durchgehenden Nachtverkehr am Wochenende durchsetzen", heißt es weiter.

"Unsere Sicherheitskräfte sollen zu jeder Zeit dafür sorgen, dass alle Fahrgäste immer mit gutem Gefühl unterwegs sind. Wir wollen die grundsätzlichen Regeln, die für ein geordnetes Miteinander unerlässlich sind, konsequent durchsetzen", wird S-Bahn-Chef Peter Buchner in der Mitteilung zitiert.

Künftig sollen zudem 20 speziell ausgebildete Hunde die Sicherheitsteams unterstützen. Laut Angaben der Deutschen Bahn sind im Raum Berlin nunmehr insgesamt mehr als 650 Sicherheitskräfte im Einsatz.

Früher saß in fast jedem S-Bahnhof ein Zugabfertiger. Um Geld zu sparen, wurde das Personal aber nach und nach abgezogen. Erst in den vergangenen Jahren gab es nach vielen Klagen wegen nachlassenden Sicherheitsgefühls Umsteuerungen und wieder mehr Streifengänge von Polizisten und Wachleuten in Bahnhöfen.

