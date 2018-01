Berlin. Zwei Maskierte haben in Berlin-Reinickendorf eine Tankstelle überfallen. Die beiden Täter betraten die Tankstelle in der Wittestraße am Sonntagabend, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie bedrohten einen 29 Jahre alten Angestellten mit einem Messer und einem Schlagstock und forderten die Herausgabe von Geld. Das Duo flüchtete mit seiner Beute.

( dpa )