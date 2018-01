Müller: SPD muss in wichtigen Punkten noch verhandeln

Berlin. Nach einer breiten solidarischen Debatte habe sich der Parteitag für eine Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. "Klar ist aber auch: Wir müssen in wichtigen Punkten noch stark verhandeln", teilte Müller am Sonntag mit.

Gerade bei der sozialen Mietenpolitik und dem Familiennachzug müssten "noch klare Fortschritte erzielt werden", erklärte Müller, der auch Mitglied des SPD-Bundesvorstandes ist. "Es liegt nun auch an der Union zu zeigen, dass sie an einer guten Zusammenarbeit interessiert sind. Die SPD geht gestärkt in die Verhandlungen."