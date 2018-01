Pizzabäcker Freiberger will US-Markt erobern

Berlin. Mehr als ein Jahr lang arbeitete die Chefetage von Freiberger akribisch an dem Projekt "Kardinal". In der Zentrale des mittelständischen Tiefkühlpizzabäckers im Berliner Norden durchforsteten die Geschäftsführer die Strukturen des amerikanischen Marktes, wälzten Bilanzen, durchleuchteten Lieferanten und Rohstoffwege. Die Nachricht, die Freiberger-Chef Hans-Detlev Schulz im November des vergangenen Jahres verkündete, war gut vorbereitet worden: Freiberger hatte den Zuschlag erhalten. Für 450 Millionen US-Dollar (etwa 350 Millionen Euro) kaufte die Südzucker-Tochter den amerikanischen Wettbewerber Richelieu Foods. Die Geheimniskrämerei hatte sich ausgezahlt.

Kreationen aus Europa für amerikanische Mägen

Mitte Januar sitzen Hans-Detlev Schulz und seine Kollegin aus der Freiberger-Chefetage, Vertriebsgeschäftsführerin Lydia Fehringer, in dem Konferenzraum am Hauptsitz des Unternehmens im Bezirk Reinickendorf. Richelieu Foods – der Name ist an den französischen Kirchenfürsten aus dem 17. Jahrhundert angelehnt – ist die größte Erwerbung in der Geschichte von Freiberger, stößt das Tor nach Amerika weit auf. Schulz und Fehringer rechnen sich jetzt Chancen aus, mit ihren Pizzakreationen aus Europa den Markt zu erobern. Freiberger ist Hersteller sogenannter Handelseigenmarken. Viele Supermarktketten haben die Produkte im Sortiment, um Kunden günstige Alternativen zu der teureren Markenware zu bieten. Auch Richelieu beliefert den US-Markt ausschließlich mit Eigenmarken der großen Handelsketten. 80 Prozent des amerikanischen Marktes dominieren allerdings Marken wie Dr. Oetker, Schwan's und Wagner. "Da ist ein Riesen-Potenzial", frohlockte Vetriebschefin Fehringer im Gespräch mit der Berliner Morgenpost. Mit innovativen Pizzen sollen die Verkäufe von Richelieu und Freiberger in den Staaten nun schrittweise steigen.

Die Berliner wollen die US-Kunden vor allem im Verbund auf den Geschmack bringen: Dabei helfen sollen die Unternehmen, die Freiberger in den vergangenen Jahren übernommen hat. In Europa produziert der Mittelständler etwa 750 Millionen tiefgekühlte Pizzen im Jahr. Etwa 2600 Mitarbeiter backen in sechs Werken, darunter auch in Westhoughton westlich von Manchester. Die Nähe zum britischen Markt dürfte Freiberger in den USA helfen. "Wir haben etwa 800 unterschiedliche Rezepturen, darunter indisches Curry oder Hühnchen mit Paprika", sagte Lydia Fehringer. Ein Teil der Kreationen soll auch die Amerikaner überzeugen.

Bereits vor acht Jahren hatten die Berliner ein Auge auf Richelieu Foods geworfen. Seitdem ist der US-Pizzabäcker aus Braintree bei Boston konstant gewachsen. Wichtigster Abnehmer in den USA ist der Supermarktkonzern Wal Mart. Freiberger hofft nach dem Zukauf jetzt auch auf guten Willen der US-Behörden was den Import von Waren aus Europa angeht. Bislang liefert nur das Werk in Muggensturm (Baden-Württemberg) in die USA. Eine weitere Fabrik soll dazukommen.

Der Schritt nach Übersee ist auch den Gegebenheiten in Europa geschuldet: Hierzulande sind die Mägen der Verbraucher gewissermaßen voll, der Markt aufgeteilt. Zuletzt hatten Markenhersteller den Angriff gewagt und ihre Pizzen auch in Tiefkühltruhen der Discounter angeboten. Den Absatzverlust hatte Freiberger durch neue Produkte ausgleichen können. Dennoch: Das Wachstum in Europa ist beschränkt. "Wer wachsen will, muss zukaufen", sagte Freiberger-Chef Hans-Detlev Schulz. Im Sommer 2017 hatte Freiberger deswegen den kleineren Konkurrenten Hasa aus Burg (Sachsen-Anhalt) geschluckt.

Mit ihren Neuerwerbungen gehen die Berliner behutsam um. Das Management bleibt im Amt. Dennoch behalten Schulz und Fehringer in der Zentrale den Hut auf und die Zahlen im Blick. Jedes Jahr investiert Freiberger bis zu 25 Millionen Euro an seinen Standorten. In den fünf Richelieu-Werken rund um Chicago steht zunächst die Technik im Fokus. "Wir müssen effizienter werden", sagte Geschäftsführer Schulz. Denn auch der US-Markt ist in Bewegung. Wünsche der Verbraucher änderten sich schneller. Freiberger als Mittelständler könne darauf besser als mancher Großkonzern reagieren, so Schulz.

Der Wandel war bei Freiberger schon immer Teil der Firmenphilosophie: 1976 übernahm Ernst Freiberger eine vor dem Bankrott stehende Pizzabäckerei in West-Berlin. Fast zehn Jahre später wurde in Reinickendorf der Grundstein für das heutige Pizzawerk gelegt. Danach expandierte das Unternehmen europaweit und erwarb vor allem kleinere Werke in Süddeutschland, Österreich und England. 1998 kaufte der milliardenschwere Südzucker-Konzern Freiberger vollständig auf. Gründer Ernst Freiberger ist heute im Immobiliengeschäft tätig, hat unter anderem in das Forum an der Museumsinsel Hunderte Millionen Euro investiert.