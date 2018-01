Dieselgestank von Schiffen: Bundesbehörde macht Hoffnung

Verkehrsministerium stellt mehr Landstromanschlüsse an Anlegern in Aussicht.

Beim Umweltproblem mit den üblen Dieselgerüchen von Binnenschiffen ist Besserung in Sicht. Der Spandauer SPD-Bundestagsabgeordnete Swen Schulz erklärte, dass die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes in diesem und dem nächsten Jahr flächendeckend Landstromtankstellen installieren und diese sogar mit einem Nutzungsgebot versehen wolle. Das habe ihm das Amt mitgeteilt.

Sehr viele Binnenschiffe nutzen mit Diesel betriebene Generatoren zur Stromerzeugung oder auch für die Heizung. Wenn die Schiffe an Anlegern oder in Häfen liegen, laufen die Generatoren oft stundenlang - mitunter auch dort, wo Stromanschlüsse installiert sind. Denn der Landstrom ist teurer als der über Generatoren an Bord erzeugte. Über die Emissionen und den Lärm klagen, wie berichtet, unter anderem Anwohner an Havel und Spree, etwa am Spandauer Lindenufer, in Charlottenburg und Mitte. Schulz setzt sich seit langem dafür ein, dass Binnenschiffe zur Stromerzeugung Landstromanschlüsse nutzen müssen. Diese Forderung habe das Bundesverkehrsministerium jedoch in der Vergangenheit immer zurückgewiesen. "Das ist jetzt zum Glück beendet", sagte Schulz.

Das Bundesverkehrsministerium erklärte auf Anfrage der Morgenpost, die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung beschäftige sich seit Jahren mit dem Thema Ladeinfrastruktur für die Schifffahrt. An zahlreichen Bundeswasserstraßen gebe es bereits heute Stromtankstellen, in Berlin insgesamt 15, "weitere sollen folgen". Zur Frage eines Nutzungsgebots oder sogar Nutzungszwangs äußerte sich das Ministerium nicht.

Senat will Nutzungspflicht von Stromtankstellen in Häfen

Auch die rot-rot-grüne Regierungskoalition in Berlin macht sich für eine wirksame Reduzierung der Schadstoffemissionen durch Güter- und Fahrgastschiffe auf den Gewässern der Stadt stark. Sie fordert insbesondere, dass Dieselschiffsmotoren mit Rußpartikelfiltern aus- oder nachgerüstet werden müssen und dass Kommunen Binnenschiffe einschließlich der Ausflugsdampfer in ihre Regelungen für Umweltzonen einbeziehen dürfen. Weil das Bundesrecht betrifft, solle der Senat entsprechende Bundesratsinitiativen einleiten, fordert die Koalition, und will darüber auch eine Nutzungspflicht von Stromtankstellen in Häfen und an Anlegestellen für Bundeswasserstraßen erreichen. Der Antrag wird derzeit im Abgeordnetenhaus beraten.

Außerdem will Rot-Rot-Grün erreichen, dass eine Klimaschutzvereinbarung zwischen dem Senat, Verbänden und Reedereien geschlossen wird. Darin sollen sich Schifffahrtsunternehmen verpflichten, bis 2030 ihre CO2-Emissionen um 30 Prozent und ihre Dieselemissionen um 90 Prozent zu reduzieren. Die Reedereien Stern + Kreis und Riedel hatten sich grundsätzlich zu einer Klimaschutzvereinbarung bereit erklärt, über die Ausgestaltung müsse aber verhandelt werden. Das betreffe insbesondere die finanzielle Förderung von Umrüstungen. Diese verursacht pro Schiff Kosten im hohen fünfstelligen Eurobereich.

Dazu erklärte der Reederverband der Berliner Personenschifffahrt, es könne keine Umweltzonen für einzelne Wasserstraßenabschnitte geben. Daher sei eine enge Abstimmung möglicher Maßnahmen zwischen Senat, Verbänden und Reedereien notwendig. Der Verband regt einen runden Tisch an, an dem die Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit von Modernisierungsmaßnahmen besprochen werden könnte. Der Senat müsse aber verbindlich darlegen, wie der Branche ein schneller und bezahlbarer Umstieg auf saubere Schiffe ermöglicht werden könnte. Auch der Reederverband der Berliner Personenschifffahrt sei stark an einer umsetzbaren Klimaschutzvereinbarung zwischen Senat, Verbänden und Reedereien interessiert, erklärte Geschäftsführer Ingo Gersbeck. Dem Verband gehören 33 Reedereien mit einer Flotte von 75 Fahrgastschiffen an. In Berlin sind insgesamt rund 150 Fahrgastschiffe unterwegs.