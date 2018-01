Grüne Woche: Das Agrarland MV im Schaufenster

Berlin. Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern haben beim traditionellen Ländertag auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin Einblicke in die Vielfalt des Landkreises Ludwigslust-Parchim gegeben. "Es ist der süßeste Landkreis unseres Bundeslandes, wenn wir an die Grabower Küsschen oder an Toffee Tec und Sweet Tec in Boizenburg denken", sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD). Der Ländertag am Samstag stand unter dem Motto "Tradition und Moderne - ein Landkreis mit Zukunft". Zahlreiche Unternehmen aus der Branche sind in dem Kreis ansässig.

Zum 19. Mal ist der Nordosten mit einer eigenen Länderhalle bei der Grünen Woche vertreten. Dort präsentieren sich bis Sonntag 63 Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft sowie Verbände, Vereine und Institutionen aus dem Nordosten. Der Ländertag sollte die Stärken der Unternehmen aus dem Nordosten unterstreichen. Er galt als Höhepunkt des Messeauftritts des Landes. Bis Sonntag wird mit insgesamt 400 000 Besuchern bei der Internationalen Grünen Woche gerechnet.

"Der zweitgrößte Landkreis der Bundesrepublik Deutschland gibt uns heute einen Eindruck davon, was man in dem besonderen Teil unseres Bundeslandes erleben und entdecken kann und wofür die 214 000 Menschen, die dort leben stehen", sagte Agrarminister Backhaus, der auf der Messe Bier, Fisch, Joghurt und Wurst probierte.

Neben großen Unternehmen - etwa die Ludwigsluster Fleisch- und Wurstspezialitäten GmbH und die Mecklenburger Kartoffelveredelung - präsentieren sich auf der Messe auch junge, noch kleine Unternehmen. Erstmals dabei sind die Vorpommersche Genussmanufaktur, die Senfmühle Schlemmin, die LandDelikat Bio-Rösterei aus Barth (Kaffeerösterei) und die Marke Hiddenseer Kutterfisch. Sie stellen am Stand der Entwicklungsagentur "Land(Auf)Schwung" aus. Auf der Messe präsentiert sich auch Sanddorn Storchennest, die laut Agrarministerium Deutschlands größte Sanddornplantage mit mehr als 100 Hektar Fläche betreiben - in Ludwigslust.

