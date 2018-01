Bauern und Umweltaktivisten gingen am Sonnabend in Berlin auf die Straße

Dutzende Trecker, Tausende Bauern und Umweltaktivisten fordern in Berlin eine ökologischere Landwirtschaft.

"Wir haben es satt" Tausende demonstrieren in Berlin für Öko-Landwirtschaft

Mit Treckern und Kochtöpfen ins Regierungsviertel: Mehrere tausend Bauern und Umweltaktivisten haben am Samstag unter dem Motto "Wir haben es satt" in Berlin für eine ökologischere Landwirtschaft demonstriert. Mit dem Protestmarsch wollten sie parallel zur Grünen Woche und am Ende der Agrarministerkonferenz ein Zeichen gegen die Industrialisierung der Agrarwirtschaft setzen. Die Demonstranten forderten mehr Tempo für eine Ernährungswende. Eine bunte Parade aus Dutzenden Traktoren begleitete den Protestzug. Transparente wie "Wir haben's glyphosatt", "Kein Schwein braucht Tierfabriken" und "Ohne Bienen ist kein Staat zu machen" waren neben bunten Luftballons zu sehen.

"Die industrielle Land- und Ernährungswirtschaft verursacht lokal und global Probleme für Bauern, Klima, Tiere und Umwelt", sagte Jochen Fritz, Sprecher der mehr als 100 Organisationen, die zur Demo aufgerufen hatten. "Der Umbau hin zu einer umwelt-, tier- und klimafreundlichen Landwirtschaft, in der Bauern gut von ihrer Arbeit leben können, darf von der Politik nicht weiter aufgeschoben werden." Essen sei politisch - und eine Agrarwende dringend nötig.

Das Demonstrationsbündnis rief die Regierungsparteien auf, in einem ersten Schritt das Unkrautgift Glyphosat zu verbieten. Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) hatte sein Ja zur EU-Zulassung im vergangenen Jahr im Alleingang gegeben. Die Protestierer forderten darüber hinaus mehr Geld für den Umbau der Tierhaltung. "Damit Schweine wieder Tageslicht sehen und Kühe auf Weiden grasen können", sagte Fritz.

Die Liste der Forderungen ist lang: Sie reicht von der Kennzeichnungspflicht bei tierischen Lebensmitteln über das Verbot von Reserve-Antibiotika in der Tierhaltung bis hin zu fairen Marktregeln zum Schutz von Bauernhöfen. Es gehe auch darum, Exportorientierung und Landkonzentration weltweit zu überdenken, sagte Fritz. "Es gibt gute Gründe, die Dinge zu verändern: Artensterben, Grundwasserverschmutzung und Billigexporte nach Afrika", ergänzte Anton Hofreiter, der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag.

Nach Angaben der Veranstalter kamen mehr als 20 000 Menschen zur Demonstration, darunter rund 150 Bauern samt ihrem Trecker. "Einige Landwirte sind per Traktor sogar aus Süddeutschland angereist. Trotz des Sturms", sagte Sprecher Christian Rollmann. Das Netzwerk "Wir haben es satt" wird unter anderem von den Organisationen "Brot für die Welt", Deutscher Tierschutzbund sowie den Umweltverbänden Nabu und BUND unterstützt.



( dpa )