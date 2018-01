Grippe: Darum leiden Männer stärker als Frauen

Foto: Reto Klar

Weltpremiere! Unsere Redakteure Emina und Sebastian zeichnen heute an zwei völlig verschiedenen Orten auf! Sebastian in seinem Krankenbett, Emina in der Redaktion am Kurfürstendamm. Sebastian hat nämlich die sogenannte "Männergrippe" erwischt. Gut, dass Emina da Rat weiß - und gut, dass es die "Eisenbahnromantik"-Reportagen bei YouTube gibt. Da kommt man sogar mit Fieber gut in den Schlaf. Außerdem geht es um die brisante Frage, ob der "Bachelor" nun eine geknallt gekriegt hat oder nicht. Das wird man ja wohl noch fragen dürfen, heutzutage! Gute Besserung und bleibt gesund, Berliner!

