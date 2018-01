SPD wünscht sich S-Bahn-Flotte in Landeseigentum

Der Streit in der Koalition über die Zukunft der Berliner S-Bahn spitzt sich weiter zu. So steht bei der Klausur der SPD-Fraktion auch eine Resolution zur Debatte, in der einem Einstieg privater Firmen in das hauptstädtische Nahverkehrssystem eine klare Absage erteilt wird. Stattdessen wird der Aufbau eines landeseigenen Fahrzeugparks für die S-Bahn gefordert.

Es wäre eine politische Willenserklärung, die sich gegen den derzeit von Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) verfolgten Kurs richtet. Diese will Alternativen zum bisherigen Monopol der Deutschen Bahn im S-Bahn-Betrieb. Dazu will sie Ende Januar eine Markterkundung starten, in der private Unternehmen – also Fahrzeughersteller, Banken und Dienstleister – aufgefordert werden, ihre Modelle für den Kauf und die Instandhaltung von S-Bahn-Wagen zu offe­rieren.

Konkret geht es um den schrittweisen Ersatz von 500 Doppelwagen der zwischen 1996 und 2004 in Dienst gestellten Baureihe 481 sowie um den Kauf zusätzlicher Wagen, um das Nahverkehrsangebot in der rasch wachsenden Hauptstadtregion zu verbessern.

Es geht um Investitionen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro

Die Rede ist von bis zu 670 Doppelwagen, die ab 2026 benötigt werden, und einem Investitionsaufwand von rund 2,4 Milliarden Euro. "Das ist viel Geld und die Berliner haben einen Anspruch darauf, dass wir die beste Variante für einen sicheren, zuverlässigen, aber auch preiswerten S-Bahn-Betrieb finden", sagte Günther am Freitag der Morgenpost.

Aus ihrer Sicht gibt es für die Beschaffung der Wagen zwei Grundmodelle: das Fahrzeugpool-Modell, bei dem das Land die Wagen selbst kauft, für die Wartung sorgt und anschließend einem landeseigenen oder anderen Betreiber zum Fahren übergibt, oder das Dienstleistermodell, bei dem private Anbieter die Wagen kaufen und über die Nutzungsdauer von bis zu 30 Jahren auch für die Instandhaltung zuständig sind.

"Mit der Markterkundung legen wir uns auf kein Modell fest, sondern prüfen, für welches Modell es Interessenten gibt und zu welchen Konditionen", so die Senatorin. Auf dieser Basis will sie dem Senat noch vor der Sommerpause einen Vorschlag für die im Herbst geplante Neuausschreibung der Fahrzeuge unterbreiten. "Wir wollen die beste Entscheidung für Berlin. Da macht es keinen Sinn, schon vorab eine Variante vom Tisch zu nehmen", sagte Günther.

SPD wünscht sich Angebot aus einer Hand

Genau das fordert aber SPD-Verkehrsexperte Sven Heinemann: "Wir wollen keine englischen Verhältnisse – mit am Ende vielleicht acht verschiedenen Akteuren bei der S-Bahn." Er wünscht sich ein Angebot aus einer Hand mit möglichst wenig Schnittstellen.

Harald Moritz, Verkehrspolitiker der Grünen, stützt den Kurs seiner Senatorin. "Das sind überflüssige Geplänkel", sagte er in Richtung SPD. Ein landeseigener Fahrzeugpool sei eine alte Grünen-Forderung, dennoch sollten auch andere Varianten geprüft werden.

