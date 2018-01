Saleh: Sozialdemokratie in Eckkneipen verteidigen

Hamburg/Berlin. Die SPD muss nach Ansicht ihres Berliner Fraktionschefs Raed Saleh zurück an die Stammtische. Manchmal tue es weh und sei anstrengend, dort Gespräche zu führen und für den Zusammenhalt der Gesellschaft zu werben. Aber: "Sozialdemokratie wird auch in den Eckkneipen dieser Stadt verteidigt", sagte Saleh am Freitag zu Beginn einer Klausur in Hamburg. Die Sozialdemokraten aus dem Berliner Abgeordnetenhaus tagen dort bis Sonntag.

Ein Schwerpunkt sollen steigende Mieten und der Wohnungsbau sein. Es soll um Strategien gehen, wie der Bau neuer Wohnungen beschleunigt und der starke Mietenanstieg gebremst werden kann. In der rot-rot-grünen Landesregierung ist seit gut einem Jahr die Linken-Politikerin Katrin Lompscher fürs Bauen zuständig.

"Es geht nicht darum, der Senatorin Lompscher gegen das Schienbein zu treten", sagte Saleh in seiner Rede. Es gehe darum, gemeinsam dafür zu sorgen, dass Berlin für alle bezahlbar bleibe. "Und dazu gehört: bauen, bauen, bauen." Es schwelen aber auch zwei weitere Themen: Zum einen entscheidet die SPD im Bund am Sonntag, ob sie Koalitionsgespräche mit der Union aufnimmt. Zum anderen hatte es in der Berliner SPD-Fraktion zuletzt Kritik an Salehs Arbeit gegeben.

( dpa )