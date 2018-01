Grüne-Woche-Besucher probieren Insekten-Bratlinge

Berlin. Burger-Bratlinge aus Insekten haben auf der Grünen Woche reges Besucherinteresse geweckt. Zahlreiche Gäste kosteten die Fleischalternative aus gemahlenen Käferlarven und Gemüse im Messebereich der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie. Angeboten wird die Neuheit vom Osnabrücker Unternehmen Bugfundation. "Die Leute sind super-neugierig", sagte Gründer Baris Özel am ersten Messetag. Bis zum Nachmittag seien gut 1000 Kostproben verteilt worden.

Die EU hatte zu Jahresbeginn die Zulassung von Lebensmitteln auf Insektenbasis vereinfacht. Bugfundation will Insekten-Burger voraussichtlich von April an in einem Kölner Restaurant anbieten.