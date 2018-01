Wegen schwerer Körperverletzung gesuchter Mann stellt sich

Berlin. Einen Tag nachdem öffentlich mit Bildern nach ihm gesucht worden ist, hat sich der Tatverdächtige gestellt. Der 31-Jährige erschien am Freitag in der zuständigen Dienststelle, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll im März vergangenen Jahres vor einem Spätkauf in Neukölln einen damals 26-Jährigen mit dem Messer schwer verletzt haben. Gegen ihn wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Fast ein Jahr nach dem Vorfall in der Braunschweiger Straße hatten die Behörden am Donnerstag die Öffentlichkeit mit einem Zeugenaufruf um Mithilfe gebeten.

( dpa )