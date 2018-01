Gesuchter Dieb gerät wegen Joints ins Visier der Ermittler

Berlin. Ein gesuchter Dieb ist ins Visier der Ermittler geraten, weil er gemeinsam mit seinem Bruder einen Joint geraucht hat. Der junge Mann wurde am Donnerstag mit seinem Zwillingsbruder am Berliner Ostbahnhof festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dem per Haftbefehl gesuchten Dieb steht nun eine 120-tägige Freiheitsstrafe bevor. Wegen des Funds von 25 Gramm Cannabis und 50 Gramm Amphetaminen ermittelt die Polizei jetzt außerdem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen beide Brüder.

( dpa )