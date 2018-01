Zwei Frauen in Berliner S-Bahn sexuell belästigt

Berlin. Die Berliner Polizei hat zwei Männer festgenommen, die in der S-Bahn Frauen sexuell belästigt haben sollen. Ein 40-jähriger Mann fasste einer 24-jährigen Reisenden am Donnerstagabend zwischen den Stationen Jannowitzbrücke und Friedrichstraße unter den Rock, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Der Mann konnte am Bahnhof Friedrichstraße gestellt werden, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ein weiterer S-Bahn-Reisender habe am Donnerstagmorgen nach einem Wortgefecht sein Geschlechtsteil gegenüber einer 47-jährigen Frau entblößt. Sicherheitsmitarbeiter der Bahn konnten den 33-Jährigen festhalten und übergaben ihn am Bahnhof Zoologischer Garten an die Bundespolizei. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den polizeibekannten Mann ein.

