Post kommt spät oder gar nicht – mehr Beschwerden in Berlin

Berlin. Die Berliner sind mit den Leistungen der Post immer unzufriedener. Während sich 2014 noch 147 Berliner beschwerten, registrierte die für die Aufsicht zuständige Bundesnetzagentur 2016 bereits 421 und 2017 sogar 777 Eingaben aus der Hauptstadt. Das ist innerhalb eines Jahres ein Anstieg um 85 Prozent. Der "weit überwiegende Anteil" betraf den Branchenführer Deutsche Post AG, sagte ein Sprecher der Bundesnetzagentur der Berliner Morgenpost.

Umgerechnet auf die Einwohnerzahl beschweren sich die Berliner deutschlandweit am häufigsten über die Post. Der Unmut wächst aber auch im übrigen Bundesgebiet. Nach Angaben der Bundesnetzagentur lag die bundesweite Zahl der Beschwerden im vergangenen Jahr bei 6100. Im Jahr 2013 gab es nur 1200.

Etwa ein Drittel der Beschwerden des vergangenen Jahres betraf den Bereich der Paketzustellung, etwas mehr als die Hälfte die Briefzustellung. In vielen Fällen wurde eine zu lange Zustelldauer kritisiert. Elf Prozent der Beschwerdeführer zur Briefzustellung monierten, dass Briefe verloren gegangen seien.

Beschwerden nur die "Spitze des Eisbergs"

Die Bundesnetzagentur betrachtet die Beschwerden "mit zunehmender Besorgnis", wie es in einem behördeninternen Dokument heißt, über das zunächst die "Saarbrücker Zeitung" berichtete. Es sei davon auszugehen, dass die Beschwerden nur die "Spitze des Eisberges" darstellten. Die Deutsche Post habe "derzeit offenbar stellenweise Probleme", die werktägliche Briefzustellung gemäß der geltenden Verordnung sicherzustellen.

Die Anforderungen für die Briefzustellung sind in der "Post-Universaldienstleistungsverordnung" geregelt. Im Jahresdurchschnitt sollen 80 Prozent aller Briefe am Tag nach dem Einwurf ihre Empfänger erreichen. Spätestens am übernächsten Tag sollen 95 Prozent der Briefe ankommen. Im bundesweiten Jahresdurchschnitt würden diese Werte erreicht. In einzelnen Regionen gebe es aber immer wieder Probleme, sagte ein Sprecher der Bundesnetzagentur. Zu diesen Problemregionen gehöre Berlin.

15.000 Haushalte erhielten zwei Wochen lang gar keine Briefe

In ihrer Analyse befasst sich die Behörde denn auch mit den "massiven Zustellproblemen", die es in der Hauptstadt im Oktober 2017 gab. Damals hatten fast 15.000 Haushalte in Charlottenburg-Wilmersdorf zwei Wochen lang gar keine Briefe erhalten. Die Deutsche Post hatte dies mit Personalausfällen, mehr Sendungen und "nachhaltigen Fehleinschätzungen" begründet, heißt es in der Analyse der Bundesnetzagentur. Ab dem 21. Oktober sei die Briefzustellung wieder stabil gewesen. Auch danach habe es aber "stetig Beschwerden aus Berlin" gegeben.

Laut Analyse werden 56 Prozent der bundesweit 110.000 Briefkästen mittlerweile nur noch vormittags geleert. Diese seit 2011 erfolgte Verlagerung und die vorherige Reduzierung von Sonntags­leerungen könne ein Grund "für das gefühlte Ausbleiben der Briefzustellung an Montagen" sein.

Die 1995 privatisierte Deutsche Post AG versicherte, dass 94 Prozent der Briefe ihre Empfänger am nächsten Werktag erreichten. Im Paketbereich seien es rund 90 Prozent. Im Großraum Berlin seien zuletzt mehrere Hundert neue Brief- und Paketzusteller eingestellt worden.

Verdi: Post bewegte mehr und mehr Menschen zum Weggang

Laut Gewerkschaft Verdi baute die Deutsche Post seit 2015 zunächst Personal ab. "Dann wurde viel zu spät begonnen, neue Kollegen einzustellen", sagte der Berliner Verdi-Bezirksvorsitzende Thomas Cosmar. Die Post habe wegen schlechter Vertragsbedingungen mehr und mehr Menschen zum Weggang bewegt. Zudem habe man lange zu wenig ausgebildet. Folgen seien Überlastung und ein hoher Krankenstand gewesen.

Erst als die Probleme überhandnahmen, habe die Betriebsleitung gegengesteuert. So seien in den drei Berliner Niederlassungen im letzten Quartal 2017 rund 800 Mitarbeiter eingestellt worden. Trotzdem habe man vor der Jahreswende auch wegen der hohen Verkehrsbelastung und technischer Probleme in Berlin mit Zustellproblemen gekämpft. In Pankow sei aufgrund eines Stromausfalls eine ganze Zustellbasis für einen Tag ausgefallen. Mit der Einstellungswelle am Ende des vergangenen Jahres habe man die Probleme in Berlin aber in den Griff bekommen. Cosmar: "Im Augenblick sind wir rückstandsfrei."

