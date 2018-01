Nachwuchs simuliert das Europäische Parlament

Das Parteibuch, wenn man es so nennen will, kam vor etwa zwei Wochen mit der Post. Leonhard Rose ist konservativ und Mitglied der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP). Rachel Schmargon gehört zur Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE). Nils Pargmann vertritt die extremste Anschauung: Auf eigenen Wunsch spricht er für die Rechtspopulisten der EFDD.

Weder die drei Berliner Schüler noch andere Teilnehmer des jugendpolitischen Planspiels, das an diesem Freitag und Sonnabend im Abgeordnetenhaus Berlin stattfindet, muss sich tatsächlich mit den Positionen identifizieren, die er in einem imitierten Parlamentsbetrieb vertritt. Veranstaltet wird die "Simulation Europäisches Parlament", kurz Simep, zum 19. Mal vom Landesverband Berlin-Brandenburg der Jungen Europäischen Bewegung (JEB). Mit rund 400 Mitgliedern in der Region und 3500 in ganz Deutschland, alle zwischen 14 und 35 Jahre alt, hat sich diese Bewegung zum Ziel gesetzt, den europäischen Gedanken in der jungen Generation zu verbreiten und zu stärken.

Deutlich mehr Anmeldungen, als Plätze vorhanden sind

Dabei helfen soll auch Simep. Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler der 10. bis 13. Klassen aus ganz Deutschland schlüpfen dazu im Preußischen Landtag zwei Tage lang in die Rolle von Abgeordneten des Europaparlaments (EP), diskutieren aktuelle Fragen der Europapolitik und müssen sich mit der Schwierigkeit herumschlagen, vor dem Hintergrund nationaler und ideologischer Kontroversen Kompromisse zu finden.

Für Nils und Leonhard, Gymnasiasten aus Pankow, ist es das zweite Mal. "Ich hatte mich auch letztes Jahr freiwillig für die EFDD gemeldet, weil ich es total interessant finde zu sehen, was der Standpunkt der anderen ist, wie man argumentiert, welche Rhetorik man nutzt", sagt der 16-Jährige. Obwohl überzeugter Demokrat und Europäer und ziemlich klar in seiner poltischen Haltung, musste Nils feststellen, "dass es auch Spaß macht zu provozieren".

Kleine Fraktionen, sagt Leonhard (17), hätten den Vorteil, dass man nicht untergehe. So war er 2017, obwohl erst 16, ein Sprecher der Liberalen. "Wir kopieren die Fraktionen des Europäischen Parlaments und verteilen die Schüler entsprechend", sagt Projektleiterin Ricarda Thimm. Das große Interesse an Simep stellte sie dabei dieses Jahr vor Herausforderungen. Irgendwann mussten die Wartelisten geschlossen werden, es gab einfach zu viele Anmeldungen. 75 Ehrenamtliche begleiten die Jugendlichen an den zwei Tagen, geben eine Einführung in die Europapolitik und beobachten die Debatten in Arbeitsgruppen, Ausschüssen und im Plenum.

Zwei Beschlussvorlagen bereitet das Berliner Organisationsteam vor

Idealerweise sollte niemand völlig aus seiner Rolle fallen, müssen alle nicht nur ihre Fraktionslinie, sondern auch Länderinteressen des ihnen als Heimatnation zugeordneten EU-Mitgliedsstaates aktiv vertreten. Zwei Beschlussvorlagen, im Duktus des EP "Berichte" genannt, bereitet das Berliner Organisationsteam für jede Simep vor. Dieses Mal stehen die Folgen des Brexit und die Innere Sicherheit sowie Terrorabwehr in der EU auf der Tagesordnung.

Für Änderungsanträge zu den realgetreu formulierten Vorlagen müssen die Jugendlichen Verbündete in anderen Fraktionen suchen und im Plenum um Zustimmung ringen. "Letztes Jahr ging es um TTP, da hat unsere Fraktion alle Änderungsvorschläge durchgebracht", sagt Leonhard nicht ohne Stolz. Zwischen Linken und Rechtspopulisten gab es im Plenum trotzdem heftige Scharmützel. "Mich hat überrascht, wie sehr man sich mit der Rolle identifiziert", erzählt Leonhard. Nils, der gegen seine Überzeugung Europaskepsis zeigen musste, fand es "erschreckend, wie man das schafft und was für schnelle, einfache Lösungen die Rechten bieten".

Gelernt haben die Jugendlichen Respekt vor der Arbeit der Parlamentarier. Rachel, die wie die beiden Pankower in der Schule von Simep erfuhr und ebenfalls zum zweiten Mal dabei ist, rauchte beim Durchgang 2017 mächtig der Kopf. "Den ganzen Tag in den Sitzungen, immerzu debattieren und argumentieren, da wollte ich abends einfach gar nichts mehr hören", erzählt die 17-Jährige. Pro-europäisch immerhin mussten die drei nicht erst durch Simep werden. "Bei mir hat es diese Überzeugung nur verstärkt", sagt Leonhard.

"Wir denken, die ganze Welt steht uns offen"

Dabei waren es nicht immer ihre Elternhäuser, die den Integrationsgedanken förderten. Sein Vater, erzählt Nils, habe sogar lange mit dem Euro gehadert. Rachel dagegen, Tochter aus der Sowjetunion emigrierter Juden, hat mit ihren Eltern praktisch ganz Europa bereist. "Unsere Generation ist entgegen den Vorurteilen sehr an Europa und überhaupt an Politik interessiert", ist die Charlottenburgerin überzeugt. Die digitale Revolution führe dazu, dass Grenzen ihre Bedeutung verlören: "Wir denken, die ganze Welt steht uns offen."

Nils, der demnächst Abitur macht und eine Interrail-Reise durch Europa plant, glaubt ebenfalls daran, dass die Jugend hinter der Einigung Europas steht. Aber er sieht auch die Notwendigkeit für Reformen, für mehr Demokratie und Transparenz in der EU. Diskutieren können die Jugendlichen solche Themen im Abgeordnetenhaus auch mit Politikern aus Berlin, dem Bundestag und dem Europaparlament. Ein nächster Termin für Simep steht ebenfalls fest: Im März wird die Simulation mit anderen Teilnehmern wiederholt.