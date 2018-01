Berliner Sportpaar Hocke/Blommaert gute Achte bei EM-Debüt

Annika Hocke and Ruben Blommaert in Aktion.

Moskau. Das Berliner Sportpaar Annika Hocke und Ruben Blommaert ist bei seiner Europameisterschafts-Premiere auf Platz acht gelaufen. Damit sicherten die 17 Jahre alte Eiskunstläuferin und ihr acht Jahre älterer Partner nach der Absage der WM-Zweiten Aljona Savchenko und Bruno Massot erneut zwei deutsche Startplätze für die EM im kommenden Jahr in Minsk. Der Titel ging am Donnerstag in Moskau an die russischen Titelverteidiger Jewgenia Tarasowa/Wladimir Morosow vor ihren Landsleuten Xenia Stolbowa/Fjodor Klimow und Natalja Sabijako/Alexander Enbert.

( dpa )