EU-Kommissar: Schweinepest nicht außer Kontrolle

Berlin. Die Afrikanische Schweinepest ist nach Worten von EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis in der Europäischen Union "nicht außer Kontrolle". Es sei jedoch der "maximale Einsatz" aller Verantwortlichen nötig, um ein Übergreifen auf Deutschland zu verhindern, sagte Andriukaitis am Donnerstag in Berlin. Er äußerte sich anlässlich der Landwirtschaftsmesse Grüne Woche, die am Abend eröffnet werden sollte.

Der EU-Kommissar appellierte an Russland, verlässliche Daten vor allem über infizierte Wildschweine zu übermitteln. Russland habe seine Behauptung, die Schweinepest sei über die EU nach Russland gekommen, inzwischen zurückgezogen. Darüber hinaus sei aber nichts geschehen. Auf den Vorschlag einer Partnerschaft bei der Überwachung der Schweinepest sei Russland nicht eingegangen.

Zum Verbreitungsweg sagte Andriukaitis, es sei belegt, dass die Schweinepest von Afrika zunächst nach Georgien gewandert sei, dann im Jahr 2009 weiter nach Russland und sich von dort in die Ukraine, nach Weißrussland, in die baltischen Staaten und nach Polen ausgebreitet habe. Der Erreger ist für den Menschen ungefährlich. Bei Schweinen verläuft die Erkrankung aber in fast allen Fällen tödlich. Es gibt keinen Impfstoff gegen die Seuche.

( dpa )