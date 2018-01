Petrissa Solja bei Comeback in Vorrunde gescheitert

Berlin. Petrissa Solja vom TTC Eastside ist bei ihrem Comeback bei den Hungarian Open in Budapest in der Vorrunde gescheitert. Seit Anfang November hatte die einstige Weltranglisten-13. wegen mentaler Probleme pausiert und war auf Platz 70 des Rankings abgerutscht. In Budapest stand die 23-Jährige Solja erstmals seit dem vergangenen November wieder an der Platte, gewann in der Qualifikation gegen Mercedes Nagyvaradi (Ungarn/4:2) und Ida Jazbec (Kroatien/4:1). Danach kam gegen die Ukrainerin Ganna Gaponova mit 2:4 das Aus.

( dpa )