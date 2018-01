„Friederike“ behindert Bahn- und Flugverkehr nach Berlin

Sturmtief „Friederike“ ist zwar noch nicht in Berlin angekommen, beeinträchtigt aber schon den Flug- und Bahnverkehr.

Berlin. Auch wenn das Sturmtief "Friederike" in Berlin noch nicht angekommen ist, hat es schon jetzt gravierende Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Betroffen ist vor allem der Fernverkehr. Laut Bahnsprecher Burkhard Ahlert fahren aktuell keine Fernzüge von Berlin nach Hamburg, Hannover, Köln und Stuttgart.

Nach Frankfurt am Main sind die Zugverbindungen eingestellt, die über Hannover führen. Der Regionalverkehr ist bislang nur auf der Linie RE5 betroffen, dort fahren auf dem Abschnitt Neustrelitz – Stralsund kein Züge mehr. Der S-Bahn-Verkehr in Berlin und Brandenburg läuft derzeit noch ohne Einschränkungen.

Auch der Flugverkehr von und nach Berlin ist betroffen. Nach Angaben von Flughafensprecher Lars Wagner gab es in Tegel bis 14.30 Uhr etwa 20 gestrichene Starts und Landungen. Betroffen waren Flüge von und nach Köln, Düsseldorf, Stuttgart und München. In Schönefeld gab es dagegen keine Ausfälle.

Der Kern von "Friederike" werde am Nachmittag voraussichtlich knapp an Berlin vorbeiziehen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Eine Unwetterwarnung gebe es für die Hauptstadt vorerst nicht. Die Lage in Berlin dürfte nach Einschätzung des Sprechers angesichts von erwarteten Sturmböen mit 65 bis 85 Stundenkilometern aber "nicht harmlos" werden.

Die Deutsche Bahn wies im Internet darauf hin, dass von der Einstellung des gesamten Bahnverkehrs in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Fernverkehrsverbindungen betroffen seien. Auf vielen Fernverkehrsstrecken würden die Höchstgeschwindigkeiten reduziert, was bundesweit Verspätungen und Zugausfälle mit sich bringe. Mit weiteren Einschränkungen sei zu rechnen.

