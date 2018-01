Eine Kehrmaschine der BSR am Mittwochmorgen in Berlin

Berlin. Die Berliner S-Bahn warnt vor Sturmtief "Friederike", das ab Donnerstagmittag über Berlin und Brandenburg hinwegfegen soll. Beim Kurznachrichtendienst Twitter schrieb das Unternehmen am Mittwochabend: "Wir gehen davon aus, dass im Laufe des Tages auch das S-Bahn-Netz in Berlin und Brandenburg betroffen sein wird".

Das Sturmtief #Friederike wird am 18.Januar (Do) ab den Morgenstunden bundesweit erwartet. Wir gehen davon aus, dass im Laufe des Tages auch das S-Bahn-Netz in Berlin und Brandenburg betroffen sein wird.

Wir informieren Sie über eventuelle Einschränkungen. https://t.co/v3p9JnaW4v — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) January 17, 2018

Am frühen Morgen war die Lage noch ruhig. Die Feuerwehr Berlin und die Polizei Brandenburg meldeten keine wetterbedingten Einsätze.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Vormittag zunächst mit starkem Schneefall. Im Norden und im Nordosten Brandenburgs sei eine Neuschnee-Menge von fünf Zentimetern wahrscheinlich, örtlich sogar bis zu zehn Zentimeter. Dabei tritt verbreitet Glätte auf. Auch die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) warnte vor Glätte:

#Wetterhinweis: Ab heute Mittag mit Schnee und Glätte rechnen! Bitte mehr Zeit einplanen und vorsichtig fahren 😀 — VIZ Berlin (@VIZ_Berlin) January 18, 2018

Ab Mittag sind laut DWD Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und 85 km/h wahrscheinlich, vereinzelt komme es auch zu schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 100 km/h. Selbst orkanartige Böen um die 110 km/h seien nicht auszuschließen. Die größten Windgeschwindigkeiten werden im Westen Deutschlands erwartet. In Nordrhein-Westfalen rechnen Experten mit heftigen Orkanböen um die 130 km/h.

Experte: Nicht so große Schäden wie bei "Xavier"

Laut den DWD-Experten dürfte "Friederike" allerdings nicht so große Schäden anrichten wie Sturmtief "Xavier" im Oktober. Damals hätten die Bäume wesentlich mehr Laub getragen und damit dem Wind mehr Angriffsfläche geboten als jetzt im Januar, sagte DWD-Meteorologe Markus Eifried. Er gehe nicht davon aus, dass "Friederike" ein ähnliches Schadensniveau erreichen könne. Beim Sturm "Xavier" waren im Herbst sieben Menschen durch umstürzende Bäume oder herabfallende Äste getötet worden, der Bahnverkehr im Norden und Osten wurde lahmgelegt.

Das Sturmtief habe auch Schnee im Gepäck, sagte Eifried. In Kombination mit kräftigem Wind könne es in Hochlagen ab Nachmittag zu Schneeverwehungen kommen. Seiner Vorhersage zufolge trifft der Sturm am Morgen auf den Südwesten Niedersachsens und den Westen von Nordrhein-Westfalen. Er ziehe danach "in einem breiten Streifen von West nach Ost".

Friederike durch die Windbrille! Die höchsten Windgeschwindigkeiten auf der Südflanke der Zugbahn sowie nach Durchzug auf deren Rückseite. In der Mitte schwere Sturmböen oder orkanartige Böen zw. 90 und 115 km/h wahrscheinlich, Orkanböen möglich. Sonst Sturmböen bis 85 km/h. /V pic.twitter.com/ehlUQFmoyx — DWD (@DWD_presse) January 17, 2018

In Regionen, denen Orkanböen drohen, empfehlen die Meteorologen, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Sie warnen vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Schäden an Gerüsten und Hochspannungsleitungen.

