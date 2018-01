Babysitterin schüttelt Kind zu Tode

Die Umstände der Tat im Sommer 2017 sind unklar. Das Gericht muss nun rekonstruieren, was in der Wohnung in Marzahn geschah.

Berlin. Es wird sich nur mit viel Mühe rekonstruieren lassen, was am 13. Juli vergangenen Jahres in einer Dreiraumwohnung an der Mirower Allee im Ortsteil Marzahn geschah. Sicher ist: ein kleiner Junge wurde derart malträtiert, dass er drei Tage später im Vivantes-Krankenhaus Friedrichshain verstarb.

Wegen Totschlags angeklagt ist eine 41-jährige Frau. Thi L. arbeitete für die ebenfalls aus Viet­nam stammenden Eltern des 15 Monate alten Jungen und einer dreijährigen Tochter offenbar als Kindermädchen. Den Ermittlungen zufolge soll sie an jenem 13. Juli den Jungen stark geschüttelt und mit dem Kopf gegen einen harten Gegenstand geschlagen haben. Im Anklagesatz werden ein "Schädelbruch im Bereich des rechten Hinterhauptes", "filmartige Unterblutungen der harten Hirnhaut" und "Einblutungen an der Kopfschwarte" erwähnt. Trotz Notarzt, trotz Reanimationsversuchen konnte das Kind nicht gerettet werden. "Ursächlich für den Todeseintritt waren die Verletzungen, die die Angeschuldigte durch das Schütteln und Anschlagen des Kopfes verursacht hat" – so steht es im Anklagesatz.

Die Angeklagte Thi L. sitzt zusammengekauert auf der Anklagebank. Ein Dolmetscher übersetzt, es scheint aber so, als ob sie vieles verstehe. Sagen möchte sie nichts. So lässt sie über ihren Verteidiger erklären, dass sie sich zunächst nicht äußern werde. Bei polizeilichen Vernehmungen soll sie die Vorwürfe bestritten haben.

Zu Wort kommen am ersten Prozesstag zwei Polizisten, die damals ganz in der Nähe eigentlich einen anderen Einsatz hatten. Als sie gegen 21.30 Uhr ihr Einsatzfahrzeug stoppten, wurde gerade von Sanitätern auf einer Trage der kleine Junge aus dem elften Stock des Plattenbaues nach unten gebracht. Sie seien dann sofort nach oben gefahren und hätten an der Tür "geklingelt und geklopft". Schließlich habe ihnen ein Mann, offenkundig ein Vietnamese, die Tür geöffnet. Auf dem Arm trug er ein kleines Mädchen – die Schwester des später verstorbenen Jungen. Die Beamten hatten übereinstimmend das Gefühl, dass er sich ihnen am liebsten in den Weg gestellt hätte und sich auch weiterhin wenig kooperativ verhielt. Dazu kamen noch erhebliche Sprachprobleme. Es stellte sich heraus, dass er der Kollege des Vaters der Kinder ist. Die Beamten blickten in alle Räume, sahen aber keine weitere Person.

Alarmiert wurden Polizei und Feuerwehr durch einen Nachbarn. Er sagte bei der Polizei aus, dass ihn eine aufgeregte Frau geholt habe, eine Vietnamesin, mit hoher Wahrscheinlichkeit die Angeklagte. Er sei in die Wohnung gegangen, habe den Jungen auf dem Boden in Erbrochenem liegen gesehen und versucht, das Kind zu reanimieren. Die Eltern des Kindes kamen gegen 21.45 Uhr in Begleitung einer Bekannten mit einem Taxi. Der Vater blieb unten, die Mutter fuhr nach oben. Sie war aufgeregt, wollte sofort zu ihrem Jungen, fragte, wohin er gebracht worden sei. Alle standen im Wohnzimmer. Plötzlich habe die Frau die Tür des Wohnzimmers geschlossen. Die Polizisten hörten, wie die Wohnungstür zugeschlagen wurde. Eine Person floh. Sie hatte sich, wie sich kurz darauf heraus stellte, im Kinderzimmer in einem Schrank versteckt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit die Angeklagte. Acht Tage später wurde sie festgenommen. Thi L. lebt seit Anfang 2016 in Berlin. Die zierliche Frau kam mit einem Visum, das nur einen Monat galt, danach war sie nicht mehr offiziell gemeldet. Vielleicht war das auch der Grund ihrer Flucht.