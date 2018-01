Zehn-Punkte-Plan, um Fahrverbote für Diesel zu vermeiden

Mehr Hybrid-Taxis, mehr besonders saubere BVG-Busse und mehr E-Autos in der eigenen Dienstwagenflotte: Der Senat will mit einem Bündel an Maßnahmen versuchen, die Luftqualität in Berlin kurzfristig zu verbessern und so mögliche Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in der Stadt zu verhindern. Zusammengefasst wurden die Maßnahmen in einem Zehn-Punkte-Plan, der am heutigen Donnerstag auf dem zweiten "Diesel-Gipfel" im Roten Rathaus von Vertretern der Wirtschaft, der Wissenschaft, verschiedener Umweltverbände sowie von der Landesregierung und den Bezirken verabschiedet werden soll.

Das achtseitige Papier, das der Berliner Morgenpost im Entwurf vorliegt, enthält dabei viele Projekte, die bereits bekannt sind. So wird die Absicht wiederholt, mithilfe eines verbilligten Job­tickets mehr Berufspendler zum Umstieg in die öffentlichen Verkehrsmittel zu bewegen. Derzeit kostet das Jobticket lediglich fünf Prozent weniger als eine normale Monatskarte, dafür fällt aber die für viele Familien wichtige Übertragbarkeit des Tickets weg. Der Senat bekundet nun erneut, den Preis für das Jobticket AB schrittweise auf 50 Euro abzusenken.

Umrüstung von Taxis soll gefördert werden

Bereits nach dem ersten Berliner Diesel-Gipfel im September 2017 war vom Senat ein Taxi-Programm angekündigt worden. Nun wird es konkretisiert: So sollen Taxi-Unternehmen voraussichtlich ab 1. März zusätzlich zur Prämie des Bundes (in Höhe von 3000 beziehungsweise 4000 Euro) eine Landesförderung von 2500 Euro erhalten, wenn ein älteres Dieselfahrzeug (bis Schadstoffnorm Euro V) durch ein Hybrid-Elektrofahrzeug ersetzt wird. Die Umrüstung der mehr als 8000 Taxis in der Stadt auf schadstoffarme Fahrzeuge könnte einen schnellen Beitrag zur Reduktion von Stickoxiden und damit zur Verbesserung der Berliner Luftqualität leisten, heißt es. Allerdings: Noch steht ein sogenanntes Kumulationsverbot von Bundes- und Landesförderungen dieser Idee im Wege. Man habe sich beim Bund "mit Nachdruck" für die Abschaffung des Verbotes eingesetzt, so der Senat.

Hintergrund der Bemühungen ist eine anstehende Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig, das ab 22. Februar Klagen beraten will, in denen es um die zu hohen Schadstoffwerte in Stuttgart und Düsseldorf geht. Auch Berlin droht eine solche Klage seitens der Umwelthilfe. Die Chancen für das von Umweltschützern geforderte Dieselfahrverbot stehen nicht schlecht, da gerade bei den Stickoxiden auch 2017 die Grenzwerte öfter als erlaubt verletzt wurden. Abgewendet werden könnte eine solche Entscheidung wohl nur, wenn der Senat nachweist, dass er alles für eine rasche Verbesserung der Luftqualität speziell in der besonders belasteten Innenstadt unternimmt.