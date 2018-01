Streit über Privatschulen spaltet Rot-Rot-Grün

Berlins rot-rot-grüne Koalition streitet um die Finanzierung privater Schulen. Auslöser war ein Beschluss der Grünen-Fraktion vom Dienstag, in dem die Abgeordneten mehr Geld für Schulen in freier Trägerschaft fordern.

Dabei kam es auf Twitter zu einem heftigen Wortgefecht zwischen den Abgeordneten Joschka Langenbrinck (SPD) und Marianne Burkert-Eulitz (Grüne). "Hat Dir die Privatschulen-Lobby den Stift gehalten, als Du Deinen Antrag geschrieben hast?", schrieb Langenbrinck Richtung Burkert-Eulitz. Die reagierte prompt. "Warum arbeitest du dich an freien Schulen ab", fragte sie per Twitter zurück. "Ohne freie Träger, private Unternehmen würde Bildung in der Stadt nicht funktionieren, Kita, Hort, Schulsozialarbeit, Kleinklassen, Essen, Reinigung, Grün, Vereine, Ehrenamt."