Seniorin wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Berlin. Eine Seniorin ist in Berlin-Lankwitz von einem Auto angefahren und an Kopf und Beinen schwer verletzt worden. Die 88-Jährige wurde am Dienstagabend von dem Wagen einer 56-jährigen Frau erfasst als sie am Krankenhaus in der Gallwitzallee die Straße überquerte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. "Der genaue Ablauf muss noch ermittelt werden. Wir prüfen auch, ob Glatteis den Unfall begünstigt hat", sagte ein Polizeisprecher. Die Fußgängerin wurde mit schweren Kopf- und Beinverletzungen in eine Klinik eingeliefert.

( dpa )