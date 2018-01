Dardai rechnet mit Aubameyang: Pressing als Gegenmittel

Berlin. Hertha-Trainer Pal Dardai rechnet fest mit einer Rückkehr des Dortmunder Problem-Profis Pierre-Emerick Aubameyang und empfiehlt seinem eigenen Team ein erhofft wirkungsvolles Gegenmittel ein. "Ich gehe davon aus, dass er spielt", sagte der Chefcoach von Hertha BSC vor dem Duell des Berliner Fußball-Bundesligisten am Freitag (20.30 Uhr) gegen den BVB zum Fall Aubameyang. Der 28 Jahre alte Gabuner war zuletzt von Borussia-Trainer Peter Stöger für die Partie gegen den VfL Wolfsburg (0:0) suspendiert worden, nachdem er unentschuldigt einer Teamsitzung ferngeblieben war. Seitdem wird heftig über einen Transfer von Aubameyang noch im Januar spekuliert.

Dardai wollte die Dortmunder Situation um Aubameyang nicht weiter kommentieren. "Ich beschäftige mich damit nicht", sagte der ungarische Fußballlehrer am Mittwoch. Der BVB werde sich in Berlin personell anders aufstellen und ein anderes Gesicht zeigen, glaubt Dardai: "Trotzdem hat man auch letzte Woche gesehen, wenn sie kontern mit vier, fünf Spielern und sie loslaufen, sind sie sehr schwierig zu bremsen. Das ist hart. Da bist du nur in der Lage zu reagieren."

Das will Hertha verhindern. "Deshalb wollen wir an dieser Stelle agieren, den Ball erobern und nach vorne verteidigen", betonte Dardai. Genau dieses Gegenpressing ließ er am Mittwoch bei winterlichen Bedingungen auch trainieren. "Die ganze Woche haben wir dafür viel investiert. Damit versuchen wir, der Mannschaft Hilfe zu geben", sagte der Hertha-Coach. Die Berliner liegen in der Tabelle mit 24 Punkten auf Rang elf. Dortmund ist mit 29 Zählern Vierter.

Der zuletzt angeschlagene Peter Pekarik meldete sich wieder fit und könnte bei Hertha rechts in die Abwehrkette rücken. "Er hat ein gutes Training gemacht. Wir werden sehen, ob Mitchell Weiser nach vorne rutscht", bemerkte Dardai: "Oder vielleicht bleiben wir so wie am Wochenende. Weil: Es hat gut ausgesehen. Da brauche ich die Mannschaft nicht unsicher zu machen." Die Berliner hatten zum Rückrundenauftakt beim VfB Stuttgart unglücklich 0:1 verloren.

Bei Flockenwirbel und auf anfangs verschneitem Rasen testete Dardai dennoch verschiedene Optionen. "Jeder hat für seine Position das Gegenpressing geübt. Ich war zufrieden, wie die Spieler das gemacht haben, auch mit der Einstellung", sagte der Trainer und setzte zum Abschluss beim Spiel Alt gegen Jung auf den Spaßfaktor. Als Kapitän Vedad Ibisevic eine zu zahlende Summe für das Verliererteam vorschlug, legte Dardai Einspruch ein: "Das ist zuviel: Julius Kade ist zum Beispiel ein Kleinverdiener. Nicht, dass dann sein Frühstücksgeld weg ist."

