Polizei erhöht Präsenz in Cottbus: Doppelstreifen unterwegs

Nach den jüngsten Gewalttaten in Cottbus wird ab Donnerstag die Polizeipräsenz in der Stadt deutlich erhöht. Zu Fuß seien gleichzeitig drei bis vier Doppelstreifen der Bereitschaftspolizei unterwegs, sagte der Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, am Mittwoch. "Im Innenstadtbereich sollen die Polizisten deutlich sichtbar sein." Es werde nicht hingenommen, was in der Stadt passiert sei. Für die Bürger sollen die uniformierten Beamten auch Ansprechpartner sein.

Hintergrund ist unter anderem der Angriff von drei jungen syrischen Flüchtlingen auf ein Ehepaar in einem Einkaufszentrum. Zudem gab es eine Attacke mehrerer Unbekannter auf Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am Mittwoch angekündigt, dass die Polizeipräsenz verstärkt werde. "Wir werden Sorge dafür tragen, dass sich die Menschen in dieser Stadt weiter sicher fühlen können."

( dpa )