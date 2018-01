Spandauer "Kletterautomat" soll tiefergelegt werden

Ein Geldautomat der Berliner Volksbank in Spandau ist für viele Kunden unerreichbar. Nach einem Bericht gelobt die Bank nun Besserung.

Berlin. Ein Geldautomat der Berliner Volksbank an der Spandauer Adamstraße sorgt für Frust und Unverständnis bei den Kunden. Der Kartenschlitz befindet sich auf einer Höhe von 1,60 Meter, das Display ist für kleinere oder in gehbehinderte Menschen unerreichbar. Normalerweise wird der Kartenschlitz auf einer Höhe von einem Meter angebracht.

Der Konstrukteur dieses Automaten hatte offensichtlich keine Kunden unter 1,90m im Blick. #fail pic.twitter.com/SUv3MU1xGG — rbb|24 (@rbb24) January 16, 2018

Nachdem der RBB am Montag über die Fehlplanung berichtet hatte, reagierte nun die Berliner Volksbank beim Kurznachrichtendienst Twitter. "Das ist nur eine Übergangslösung aufgrund eines verspätet gelieferten Einbauteils. Nach derzeitigem Plan wird der Geldautomat noch im Januar 'tiefer gelegt'", teilte die Bank am Mittwochvormittag mit.

Das ist nur eine Übergangslösung aufgrund eines verspätet gelieferten Einbauteils. Nach derzeitigem Plan wird der Geldautomat noch im Januar "tiefer gelegt". — Berliner Volksbank (@BeVoBa) January 17, 2018

Eine gute Nachricht für die Kunden, denn laut RBB-Bericht haben die meisten Banken im Kiez ihre Filialen geschlossen. Der Automat sei im Umkreis eine der letzten Bargeld-Quellen.

Entsprechend scharf kritisierten Kunden in dem Bericht die Fehlplanung. "Hier gibt es zigtausend Rentner, die da nicht rankommen", sagt ein Passant in dem Beitrag. Eine Kundin beschreibt: "Wenn die Sonne scheint, kann man das Display gar nicht erkennen". Ein weiterer Kunde sagt: "Jeder sieht, was du eintippst."

( bee )