DGB-Chef Hoffmann bei streikenden Metallern in Berlin

Berlin. Die IG Metall macht weiter mit Warnstreiks in Berlin und Brandenburg vor der nächsten Tarifrunde Druck auf die Arbeitgeber. In jeweils vier Betrieben in beiden Bundesländern wurden die Beschäftigten für heute zu zeitweiligen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Die Namen der Betriebe wollte die IG Metall erst später publik machen. Als Redner wird bei einer Kundgebung am Berliner U-Bahnhof Alt-Mariendorf (10.00 Uhr) der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann erwartet, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Am Dienstag hatte die IG Metall von der bisher größten Teilnehmerzahl bei Warnstreiks in Berlin und Brandenburg berichtet. Rund 3000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie legten demnach in der Region stundenweise die Arbeit nieder.

Die IG Metall will bundesweit sechs Prozent mehr Geld durchsetzen sowie das individuelle Recht, die Wochenarbeitszeit befristet auf 28 Stunden reduzieren zu können. Bestimmte Gruppen wie Schichtarbeiter, pflegende Familienangehörige und Eltern junger Kinder sollen bei einer Arbeitszeitverkürzung einen Teillohnausgleich erhalten. Die Arbeitgeber lehnen das ab. Sie haben eine Einmalzahlung für drei Monate und danach zwei Prozent mehr Lohn angeboten. Die dritte Verhandlungsrunde für die rund 100 000 Branchenbeschäftigten in der Region ist für diesen Freitag angesetzt.

( dpa )