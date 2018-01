Diese Führung zeigt die Spuren von Depeche Mode in Berlin

Berlin. Es ist für sie eine Art Heimkehr. In dieser Stadt wurden die vier blassen Provinz-Briten während der Aufnahmen zu drei West-Berliner Alben erwachsen und, so ganz nebenbei: zu Weltstars. Mittwoch und Freitag spielen Depeche Mode zwei ausverkaufte Konzerte in der Mercedes-Benz Arena.

Thilo Schmied und Christian Haase, beide Anbieter von Stadttouren auf den Spuren der Band, zeigen da rund um die Termine Besuchern im Stundentakt Orte, die für Fans von geradezu sensationeller Bedeutung sind. Wer abends ins Konzert geht und dafür eigens am Morgen anreist, will am Tag natürlich dort hin, wo Depeche Mode ihr Berlin erlebten und die Stadt in die DNA der Band eindrang. "Berlin", fasst Haase zusammen, "ist die Hauptstadt von Depeche Mode".

In Kreuzberg arbeiteten sie an Stücken wie "People are people", "Every­thing counts" und "Shake the disease": Singles, die zu Welthits wurden. Seit der Gründung Ende der 70er-Jahre und mehreren Umbesetzungen verkaufte die einst als Pop-Leichtgewichte belächelte Band bald 100 Millionen Platten.

Tour-Anbieter: Bei Berliner Depeche Mode-Konzerten ist die Stimmung am besten

Nach den drei Berliner Jahren 1983–86 wurden ihre Konzerte schnell zu Live-Spektakeln, die inzwischen mehr als 30 Millionen Fans sahen. Touranbieter Schmied sagt: "Viele internationale Fans kommen extra zu Berliner Konzerten, weil sie wissen: Hier fühlen sich Depeche Mode zu Hause, darum ist hier die Stimmung am besten."

Auf seinen Bustouren mit rund 50 Teilnehmern fährt Christian Haase stets am Hotel Intercontinental in Tiergarten vorbei. Dort wohnte die Band damals. "Mittags fuhr man in die Köthener Straße, Kreuzberg, zur Arbeit im Hansa-Studio." Der Blick auf die Mauer hatte dort 1977 David Bowie inspiriert, "Heroes" zu schreiben. "Jetzt in West-Berlin zu sein, wo man von Künstlern umgeben war", sagt DM-Songschreiber Martin Gore in einer aktuellen Dokumentation des Bezahlsenders Sky über das Studio, "beeinflusste die ganze Band."

Über das Hansa kam er in Kontakt mit der Berliner Band Einstürzende Neubauten. Ihnen stibitzte man gleich mal die Idee, Trommelklänge auf Stahl und Blech zu Musik zu modellieren. Es wurde der Sound der drei Berliner Platten.

Die Band feierte in Elektronik-Grufti-Diskos

Autor und Bandhistoriker Sascha Lange sagt: "In London schlossen die Pubs um 23 Uhr. In West-Berlin konnten die Jungs dagegen nach den Aufnahmen noch in Bars gehen."

Man begegnete ihnen etwa in der Elektronik-Grufti-Disko Linientreu an der Budapester Straße oder im Dschungel an der Nürnberger Straße. Thilo Schmied, seit 2005 Platzhirsch unter Berlins Rocktour-Veranstaltern mit Zugriff auf die heiligen Hallen des Hansa-Studios, erzählt von einem Schockmoment im Linientreu. Gerade aus dem Studio, habe die Band 1984 vor tanzendem Publikum den Rohmix von "Master and servant" getestet. "Gegen den fetten Sound des Stücks davor – ,Relax' – aber brach die Nummer völlig ein." Demütig kehrte die Band später zum Nachsitzen ins Studio zurück.

In der ganzen Welt gab es Klone der Musiker

Martin Gore, der mit deutscher Freundin nahe dem Theodor-Heuss-Platz lebte, erinnert sich, wie ihnen ein Besuch in Ost-Berlin verwehrt wurde. "Wir fuhren mit der U-Bahn zum Grenzübergang. Als ich an die Reihe kam, verschwand der GrePo zehn Minuten mit meinem Pass", erzählt er auf Youtube. "Er kam wieder und befahl: ,Zurück nach West-Berlin!' Als ich fragte, was das solle, wiederholte er das und hob bedrohlich die Maschinenpistole", sagt Gore. "Es waren schräge Zeiten."

Dabei hätte man ihn auf der anderen Seite gefeiert wie einen König. "In der ganzen Welt gab es nicht derart viele Klone von Gore und Sänger Dave Gahan wie in der DDR", sagt Sascha Lange. Der Wunsch der Band, im Osten aufzutreten, wurde dort 1985 zunächst abgewiesen. Drei Jahre später konnte man sich nicht mehr verweigern. "Die FDJ war bemüht, eine Jugend zurückzugewinnen, die sich immer weniger für die DDR interessierte", sagt Lange.

Im jüngst fertiggestellten Grand Hotel an der Friedrichstraße, dem heutigen Westin Grand, stieg die Band vom 6. bis 8. März 1988 ab, im brandneuen Bus wurden sie danach zum Flughafen Schönefeld chauffiert, wobei sich der Fahrer bitter beschwerte, dass die Combo Bananenschalen zurückließ.

In der DDR tauschten Fans Mopeds gegen ein Konzertticket der Band

Schwarzmarktkarten wechselten zu Preisen zwischen 150 und 1200 Mark die Besitzer. "Geburtstagskonzert der FDJ" stand darauf. Mancher tauschte sein gelieb­tes Moped, die Simson "Schwalbe", dafür ein. "Die Tickets waren nur unter Ost-Berlinern verteilt worden", sagt Bandhistoriker und Leipziger Lange. "Ich zahlte 15 Taschengelder für meine Karte."

Am 7. März spielten DM in der Werner-Seelenbinder-Halle in Prenzlauer Berg, wo inzwischen das Velodrom steht. Wer wie Thilo Schmied unter den Sechseinhalbtausend war, fühlte sich wie ein Auserwählter. Wenn dagegen Tourguide Christian Haase dieser Tage unterwegs im Bus wieder fragt, ob Zuschauer von damals in den Reihen sitzen, so schmerzt ihn jede ihrer Meldungen, sagt er mit einem Schmunzeln. "Ich gehörte nämlich nicht dazu."

Depeche Mode Berlin Tour mit Thilo Schmied, 16. bis 21. Januar, www.musictours-berlin.de, Preis ca. 20 Euro. Party am 19. Januar, 22 Uhr, DM-PartySchiff, Hasselwerder Straße 22a, Schöneweide, Karten acht Euro. Sascha Lange und Dennis Burmeister sind mit dem Buch "Behind the Wall, Depeche Mode-Fankultur in der DDR" am 18. April auf Lesetour im Pfefferbergtheater.