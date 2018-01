Das Museum der Moderne wird kleiner als zunächst geplant

Foto: © Herzog & de Meuron Basel Ltd., Basel, Schweiz mit Vogt Landschaftsarchitekten AG, Zürich/Berlin

Der Senat hat am Dienstag den Bebauungsplan für das Museum der Moderne beschlossen. Mehrere Meter kürzer und schmaler soll es werden.

Berlin. Das Museum des 20. Jahrhunderts kann gebaut werden. Nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestages der Stiftung Preußischer Kulturbesitz den Betrag von 200 Millionen Euro für den Museumsneubau am Kulturforum in Tiergarten zur Verfügung stelle, hat nun auch das Land Berlin die Voraussetzung dafür geschaffen, dass das Gebäude errichtet werden kann.

Der Senat hat am Dienstag einen entsprechenden Bebauungsplan beschlossen. "Damit wird die planungsrechtliche Grundlage für den Bau des Museums geschaffen", sagte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke).

Demnach kann nun das vom Schweizer Architekturbüro Herzog & de Meuron geplante Museum der Moderne Gestalt annehmen. Es hatte im Oktober 2016 den internationalen Realisierungswettbewerb gewonnen. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), Hermann Parzinger, und die Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hatten damals den "grandiosen Entwurf" gelobt, die Jury hatte einstimmig entschieden.

Kritiker nennen den Entwurf "Scheune" oder "größten Aldi in Berlin"

Doch das kurz "M20" genannte Museum erregte auch von Anfang an bei vielen Stadtplanern und Architekten Kritik. Das Gebäude gleiche in seiner Form einer "Scheune" und sehe aus wie der "größte Aldi in Berlin", hieß es.

Im Workshopverfahren 2017 wurden einige Bedenken aufgegriffen und die Planungen angepasst. "Diese Änderungen finden sich auch im Bebauungsplan wieder", versicherte Senatorin Lompscher. So sei der Abstand zur St. Matthäus-Kirche größer geworden und betrage nun 14 statt zehn Meter, unterirdisch werde nach bautechnischer Klärung ein Abstand von zehn Metern als ausreichend angesehen.

Dazu hat die SPK mit der Kirche eine nachbarrechtliche Vereinbarung geschlossen. Diese Maße sind auch im Bebauungsplan festgeschrieben. Damit wird das Museum an seiner Westfront nun um vier Meter kleiner, zudem rückt es gegenüber dem Wettbewerbsentwurf um etwa fünf Meter zurück, um die Apsiden der Kirche sichtbar zu halten.

Baum-Denkmal bekommt ein größeres Loch im Dach

Berücksichtigt wurde auch ein weiteres Denkmal – ein Naturdenkmal: Die mächtige Platane stammt noch aus der Ursprungszeit des Tiergartenviertels und steht unter besonderem Schutz. Der altehrwürdige Baum wird in das Gebäude integriert, nur seine Krone ragt heraus. Dafür muss nun die Aussparung im Dach vergrößert werden.

Auch der Berliner Landesdenkmalrat hatte zuvor für eine Verringerung des Volumens und eine bessere Sichtbarkeit der Neuen Nationalgalerie und der St. Matthäus-Kirche plädiert. Das Ensemble der Bauten am Kulturforum dürfe nicht zerstört werden.

"Das Kulturforum ist ein Ort von gesamtstädtischer Bedeutung. Der heute vorgestellte Bebauungsplan schafft die Voraussetzung für die Realisierung des ambitionierten Neubauvorhabens und damit für die Aufwertung und Belebung dieses herausragende Areals im Herzen Berlins", zeigte sich die Stadtentwicklungssenatorin überzeugt.

Kritiker sind von Bebauungsplan enttäuscht

Das Bebauungsplanverfahren habe sämtliche gesetzlich vorgesehenen Schritte mit umfassender Öffentlichkeits- und Fachbehördenbeteiligung durchlaufen und werde in Kürze dem Abgeordnetenhaus zur Zustimmung vorgelegt.

Enttäuscht reagierten dagegen die Initiatoren der Aktion "#forumskultur:kulturforum", die eine Online­petition gegen das geplante Museum gestartet hatten. "Mit diesem Bebauungsplan hat sich die weitere Diskussion erledigt, nun kann niemand mehr irgend einen Einfluss auf das Projekt nehmen", befürchtet Initiatorin Kristin Feireiss vom Aedes Architekturforum.

Mit der Petition wollten die rund 1200 Unterzeichner unter anderem erreichen, dass die Abmessungen des geplanten M20 anhand von Baugerüsten anschaulich gemacht werden.

Bürger-Petition für maßstabsgetreues Modell

In der Schweiz werden so Neubauvorhaben vor der Erteilung einer Baugenehmigung öffentlich erfahrbar gemacht. "Sie hätten den Berlinern und Besuchern einen Eindruck von den Dimensionen des geplanten Bauvorhabens ermöglicht", ist Feireiss überzeugt. Die Kosten von rund 60.000 Euro seien angesichts der zu erwartenden Bausumme angemessen gewesen. Zudem sei das Problem des "unwirtlichen Kulturforums" damit noch nicht gelöst, wenn lediglich ein großes Stück herausgelöst und isoliert betrachtet wird.

Ähnlich sieht das die Stiftung Zukunft Berlin. "Mit diesem Beschluss ist zweifellos die Arbeit zum öffentlichen Raum des Kulturforums nicht beendet", teilte sie mit. Tatsächlich beginne sie jetzt erst. Der lange vernachlässigte öffentliche Raum sei kein Forum kulturellen Lebens. Kultur finden Besucher erst hinter den schwer auffindbaren Eingangstüren der hochkarätigen Einrichtungen.

Mehr zum Thema:

Das Kulturforum bleibt wohl bis 2032 eine Baustelle

In Berlin tobt der Kampf ums Kulturforum

So ist die Lage auf den Berliner Kultur-Baustellen