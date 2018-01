Mann festgenommen: Verdacht auf Kindesmisshandlung

Berlin. Polizisten haben in Berlin einen 35-jährigen Mann festgenommen, der dringend verdächtigt wird, seine anderthalbjährige Tochter misshandelt zu haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Mädchen wurde mit Verletzungen am Montagabend ins Krankenhaus gebracht, ist den Angaben zufolge jedoch nicht in akuter Lebensgefahr.

Welche Verletzungen die Anderthalbjährige aufwies und ob der Vater allein mit dem Kind in der Wohnung lebt, darüber wollte die Polizei zunächst keine Auskunft geben. Ein Nachbar hatte die Polizei zu der Wohnung im Bezirk Marzahn-Hellersdorf gerufen. Der 35-Jährige wurde noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, kam jedoch danach vorerst wieder auf freien Fuß, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte.

( dpa )