Schießerei in Weddinger Café: Angeklagte schweigen

Berlin. Die Justizbediensteten im gut geheizten Saal B129 des Moabiter Kriminalgerichts schwitzen. Sie tragen dick gepolsterte Schusswesten. Die Sicherheitsvorkehrungen sind groß in diesem Prozess, der am Dienstag vor einem Schwurgericht begann. Es geht um versuchten Mord. Angeklagt sind sechs mutmaßliche Mitglieder der rockerähnlichen Gruppierung Guerilla Nation.

Das im Anklagesatz beschriebene Szenario erinnert an Filme über den berüchtigten Mafiaboss Al Capone. Ein Mann betritt ein Lokal an der Groninger Straße in Wedding und versucht, mit einer Kalaschnikow in den Raum zu schießen. Gäste aus dem vorderen Bereich, die den Schützen sehen können, verlassen fluchtartig den Raum. Doch die Waffe versagt auch nach mehreren Schussversuchen.

Wenig später erscheint ein zweiter Täter, bewaffnet mit einer Maschinenpistole der Marke Luger und eröffnet dem Anklagesatz zufolge mit dem Ausruf "Ich erschieße dich!" das Feuer. Er gibt 16 Schüsse ab. Anvisiertes Opfer ist der Wirt des Lokals. Der schießt mit einer Pistole zurück, kann schließlich wie ein Teil seiner Gäste durch ein Fenster fliehen. Anders als in Al-Capone-Filmen gibt es glücklicherweise keine Verletzten. Die mutmaßlichen Täter werden ein paar Tage später festgenommen.

Angeklagte wollen sich zu den Vorwürfen nicht äußern

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um eine Auseinandersetzung im Drogenmilieu handelte. Der Wirt des Lokals soll eine größere Menge Marihuana nicht bezahlt haben; mit der Begründung, es handele sich um minderwertige Ware. Der Angeklagte Arben R. soll ihn dann mehrfach aufgefordert haben zu zahlen. Als dies nicht passierte, habe er sich, so die Anklage, "an seine ,Brüder' der Guerilla Nation" gewandt.

Auf der Anklagebank sitzen neben dem 40-jährigen Arben R. seine 30 und 31 Jahre alten Brüder Bislim und Besim R. Alle drei kommen aus dem Kosovo. Die drei anderen zwischen 34 und 37 Jahre alten Angeklagten sind Tschetschenen, die im Milieu den Ruf haben, besonders gewaltbereit zu sein.

Staatsanwaltschaft: Tod von Wirt und Gästen billigend in kauf genommen

Am ersten Prozesstag erklärten die Verteidiger, dass sich ihre Mandanten zunächst zu den Vorwürfen nicht äußern werden – was nicht unüblich ist bei mutmaßlichen Mitgliedern einer Rockergruppierung. Zusammenarbeit mit der Polizei oder der Justiz ist in diesen Kreisen verpönt.

Staatsanwalt Reinhard Albers geht davon aus, dass die Angeklagten den Tod des Wirts gewollt und den Tod der im hinteren Teil des Lokals sitzenden Gäste billigend in Kauf genommen hätten. Niemand sei in der Lage, in so einer unübersichtlichen Situation eine Maschinenpistole derart zu beherrschen, dass er davon ausgehen könne, nur das ausgewählte Opfer zu treffen.

Guerilla Nation entstand als Unterguppierung der Hells Angels

In der Beweisaufnahme würden vor allem "objektive Beweise" eine Rolle spielen, so der Anklagevertreter. So gebe es Aufnahmen einer Überwachungskamera, mit deren Hilfe sich die jeweilige Tatbeteiligung nachweisen lasse. Nicht unwichtig werde auch die zu erwartende Aussage des Wirtes sein. Er hatte bereits bei der Polizei ausgesagt und ist im Prozess jetzt Nebenkläger.

Guerilla Nation entstand als Untergruppierung der Hells Angels. Sie trat erstmals Anfang 2016 in Gießen und kurz darauf in Berlin in Erscheinung. Die Mitglieder bezeichnen sich als "eine Gemeinschaft aus verschiedenen Nationalitäten und Kulturen, deren Ziel der Zusammenhalt und Brüderlichkeit ist".

In Berlin rekrutierte sich Guerilla Nation vorrangig aus dem Umfeld arabischer Clans. Ende 2016 löste sich die Berliner Vereinigung nach Streit mit anderen Gruppen überraschend auf. Zuvor wurde ein Anwärter des Clubs in Berlin erschossen. 2017 wurde eine Neugründung unter den Namen Guerilla Nation Vaynakh bekannt. Der Prozess wird fortgesetzt.

