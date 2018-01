„Ich hab’ ihn“ - Großer Andrang auf BVG-Sneaker

Die Nacht vor dem Verkaufsstart der BVG-Sneakers am Dienstag war besonders hart: Es schneite, das Zelt war viel zu klein, Jason war durchnässt, seine Füße, so sagte er, spürte er kaum noch, und erkältet war er ohnehin schon. Der 16-Jährige aus dem Märkischen Viertel ist einer derjenigen, die den Sneaker mit dem BVG-Jahresticket zum Preis von 180 Euro ergattern wollten – und dafür tagelang vor dem Adidas-Geschäft an der Münzstraße in Mitte oder dem Overkill-Laden an der Köpenicker Straße in Kreuzberg campierten. Hunderte harrten mit ihm aus, um am Dienstag eines der 500 Schuhpaare im Camouflage-Look der U-Bahn-Sitzbezüge kaufen zu können. Ab 11 Uhr wurden die Schuhe verkauft, etwas mehr als drei Stunden später war die Liste, auf der rund 500 Interessierte standen, abgearbeitet.

PR-Erfolg mit internationalem Medienecho

Für die BVG und Adidas ist das ein Riesen-PR-Erfolg mit internationalem Medienecho. "Aus Antikultur wird Kultur, junge Leute, die den Sneaker lieben, müssen jetzt nicht mehr schwarzfahren. Der Schuh ist das Ticket", sagt Dörte Spengler-Ahrens von der Hamburger Agentur Jung von Matt, die sich die Aktion ausgedacht hat. Für Overkill-Inhaber Marc Leuschner (31) ist dieser Erfolg ebenfalls etwas Besonderes: "Wir machen regelmäßig campouts, aber sonst warten so 50 bis 100 Personen, nicht 500 wie jetzt vor der Tür."

"Ich hab ihn." Mit diesen Worten, gefeiert wie ein Held, verlässt Steven als erster Käufer den Overkill-Laden. Der 39-Jährige aus Hohenschönhausen sagt, er sei "ein bisschen groggy", es sei aber auch sehr lustig gewesen, er habe gechillt. Seit Freitagabend habe er gewartet. Allerdings im Auto. Tomek (34) aus Karlshorst ist der zweite, der an die Reihe kam. Bei ihm kommt der Schuh zu Hause ins Regal, wie alle 150 Paare, die dort schon stehen. Um im Warmen zu warten statt auf der Straße zu campieren, hat René aus Hellersdorf sogar ein Auto gemietet. Er will die Schuhe auch tragen und freut sich aber erst mal auf ein Bad und das Bett. Die Nachbarn unterdessen wird es freuen, dass der Gehweg wieder benutzbar ist. Und auch die Mieter im Haus des Overkill sind erleichtert, dass die Camper wieder weg sind. Einige von ihnen sollen nachts im Flur ein Feuer gemacht und auch ihre Notdurft dort verrichtet haben.

( bsm )