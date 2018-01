Angriff auf Ehepaar: Jugendlicher muss Cottbus verlassen

Cottbus. Der Messer-Angriff auf ein Ehepaar in Cottbus hat für einen der drei beteiligten jugendlichen Flüchtlinge Konsequenzen. Nach Beratungen von Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) mit den zuständigen städtischen Dienstellen und der Polizei sei festgelegt worden, dass der Jugendliche und sein Vater aus Cottbus und dem Spree-Neiße-Kreis wegziehen müssten, sagte Stadtsprecher Jan Gloßmann am Dienstag. Dazu werde die Ausländerbehörde eine sogenannte negative Wohnsitzauflage erteilen.

Die beiden anderen Jugendlichen würden in so genannten Gefährderansprachen ermahnt und auf mögliche Konsequenzen bei weiteren Rechtsbrüchen hingewiesen. Außerdem sollen in der Stadt die gemeinsamen Streifen von Polizei und Ordnungsamt verstärkt werden. "Die Sicherheit und der soziale Frieden müssen in der Stadt gewährleistet sein", betonte Gloßmann.